Hamburg (ots) -Noch ein halbes Jahr bis zum Spatenstich von "Future LivingBerlin" - dem ersten smarten Wohnprojekt unter Beteiligung vonPanasonic in Deutschland. Das japanische Elektronikunternehmen rüstetals führender und größter Partner des Projekts unter anderem die 69geplanten Smart Home-Apartments im Berliner Stadtteil Adlershof mitneuester Technik für ein umweltfreundliches und gleichzeitigvernetztes Leben aus. Mit der Entwicklung der Fujisawa SustainableSmart Town hat Panasonic zusammen mit verschiedenen Partnern in Japanbereits einen technologisch fortschrittlichen, ökologischnachhaltigen und lebenswerten Stadtraum realisiert, der heute schonvon über 250 Familien bewohnt wird. Diese Smart City-Expertise kommtnun auch in der deutschen Hauptstadt zum Einsatz.Für ein besseres Leben: Zukunftsweisende Smart Home Technik vonPanasonic"Das Projekt ,Future Living Berlin' wird zukünftig auf eineVielzahl von Technologien aus den unterschiedlichsten Bereichen vonPanasonic zurückgreifen", erklärt Christian Sokcevic, ManagingDirector von Panasonic DACH und NL. "Im ersten Schritt rüstetPanasonic die Dächer des Quartiers mit HIT-Solarzellen aus undinstalliert verschiedene Batterie-Speicherlösungen auf dem gesamtenAreal. Zusätzlich liefert Panasonic mit seinen Aquarea-Wärmepumpendie Technik zum umweltfreundlichen Heizen, Kühlen und Lüften."Umweltfreundliche Besonderheit: Steter Energie- und WärmekreislaufDer Strom- und Wärmefluss wird im gesamten Wohnprojekt "FutureLiving Berlin" automatisch in einem Kreislaufsystem reguliert. Stromund Wärme werden gespeichert und immer dorthin geleitet, wo siegerade benötigt werden - egal von welcher Energie- oder Wärmequellesie stammen. Photovoltaikanlagen versorgen den gesamten Campus unddas Car-Sharing-System mit sauberer Energie. Gleichzeitig kannüberschüssiger Strom aus Elektrofahrzeugen auch wieder über vernetzteLadestationen zurück ins Kreislaufsystem geleitet werden.Wärmepumpen, wie die Aquarea Wärmepumpe von Panasonic, versorgen dieHäuser im Winter mit Wärme und im Sommer kühlen sie Gebäudeklimafreundlich auf angenehme Temperaturen herunter. Selbst dieWärme, die sich bereits in einem Raum befindet, entweicht im BerlinerPorjekt nicht ungenutzt, denn spezielle Wärmetauscher bringen dieAbluftwäre wieder in den Energiekreislauf ein.Über Future Living Berlin:In Berlin Adlershof entsteht das generationsübergreifendeWohnquartier Future Living Berlin. Es wird 69 Future Living Homessowie das Future Living Dialog, ein Forum für Smart Home undConnected Life, umfassen. In Future Living Berlin werden Smart HomeLösungen unter anderem aus den Bereichen Smart Living, Smart Health,Smart Mobility und Smart Energy verwirklicht und alltagstauglicheingesetzt. Ziel ist es, praktische Antworten auf die großenHerausforderungen Demographischer Wandel, Energiewende undverändertes Mobilitätsverhalten zu geben. Die zukünftigen Bewohnersind dabei ein Abbild der heutigen Gesellschaft - vom jungen Managerüber mehrköpfige Familien bis hin zu pflegebedürftigen Senioren. DerBauherr dieses Projektes ist die GSW Sigmaringen, derenHauptgesellschafter der Sozialverband VdK Deutschland ist. DieProjektentwicklung wird durch die Unternehmensgruppe Krebs, dieGeneralplanung durch die Multiplan Bauplanungs GmbH, einemTochterunternehmen der Unternehmensgruppe Krebs, durchgeführt.Weitere Infos unter future-living-berlin.com.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.