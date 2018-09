Panasonic auf der photokina 2018 / Erste Vollformat-DSLM-Kameras zum zehnjährigen LUMIX G Jubiläum (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mit der Einführung der LUMIX G1 begründete Panasonic 2008 dieKlasse der digitalen spiegellosen Systemkameras und leitete so denSiegeszug der DSLM-Technologie bis hinein ins Profisegment ein. Aufder photokina 2018 blickt das Unternehmen zurück auf zehnerfolgreiche Jahre LUMIX G - und stellt die Weichen mit derVorstellung der Vollformat-DSLM-Serie LUMIX S und der neu formiertenL-Mount Alliance zugleich in Richtung Zukunft."Mit der LUMIX G Serie und ihren zahlreichen Innovationen - vomrasanten Autofokus über kreative 4K Fotofunktionen bis hin zur dualenBildstabilisierung - hat Panasonic in den vergangenen zehn Jahren diedigitale Fotografie revolutioniert", sagt Kai Hillebrandt, ManagingDirector DACH und NL bei Panasonic, zum zehnjährigen Jubiläum derMarke. "Wir können stolz darauf sein, dass wir uns im Laufe dieserEntwicklung eine herausragende Marktsituation erarbeitet haben. UnserZiel ist nun, diesen außerordentlich erfolgreichen Weg fortzusetzenund auch im kommenden Jahrzehnt gesund und beständig zu wachsen."Grund zum Optimismus bietet nicht zuletzt der Blick auf dieaktuelle Marktentwicklung. Im Fotogesamtmarkt belegt Panasonicderzeit einen guten dritten Platz. Dabei profitiert das Unternehmenvon der generell positiven Entwicklung im DSLM-Segment. Im laufendenJahr ist das Geschäft mit den spiegellosen Systemkameras daswertmäßig stärkste Segment - mit Panasonic als zweitstärkster Kraft.Bei den Kompaktkameras verteidigt das Unternehmen souverän dieSpitzenposition.LUMIX S Serie: DSLM-Kameras mit Vollformat-SensorWie Panasonic die gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Zukunftnutzen möchte, zeigt das Unternehmen auf der photokina 2018 gleichmit mehreren zukunftsweisenden Neuerungen. So präsentiert Panasonicmit der brandneuen LUMIX S Serie erstmals zwei eigene DSLM-Kamerasmit Vollformat-Sensor. Zunächst sollen zwei Modelle auf den Marktkommen: die LUMIX S1R mit 47 Megapixeln sowie die LUMIX S1 mit 24Megapixeln. Beide Kameras integrieren bekannte LUMIXKreativfunktionen, ermöglichen die Aufzeichnung von 4K Videos in 60pund sorgen dank Dual I.S. Bildstabilisierung für verwacklungsfreieAufnahmen."Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der LUMIX G Seriehaben wir zuletzt erfolgreich den Schritt ins Profisegmentgemeistert. Dabei haben wir insbesondere mit Blick auf dieVerschmelzung von Foto und Video den Markt angetrieben. Mit der LUMIXS Serie erweitern wir die Klaviatur unseres Sortiments nun um eineweitere Spitzenkomponente und können so eine noch größere Bandbreiteprofessioneller Bedürfnisse bedienen", erklärt Armando Romagnolo,Marketing Director CE bei Panasonic Deutschland. "Die S1R und die S1vereinen unsere erfolgreichsten Imaging-Technologien mit demVollformat-Sensor und sind damit nicht nur für bisherige LUMIX Nutzerspannend, sondern bieten zugleich auch überzeugende Argumente füreinen vollständigen Systemwechsel - ganz besonders mit Blick auf denrückläufigen DSLR-Bereich."L-Mount Alliance: Vielfalt und Sicherheit bei der ObjektivauswahlBei der Entwicklung eines Objektivangebots für die neue LUMIX S Seriesetzt Panasonic wie gewohnt auf Vielfalt und Zukunftssicherheit.Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Leica und ObjektivherstellerSigma stellte das Unternehmen auf der photokina die erst jüngstgegründete L-Mount Alliance vor. Sie ermöglicht es Panasonic undSigma den von Leica entwickelten L-Mount Standard für eigeneEntwicklungen zu nutzen und so ebenfalls Kameras sowie Optiken mitdiesem Objektivanschluss anzubieten."Durch die Kooperation mit Leica und Sigma bieten wir den Nutzernder LUMIX S Serie gleich von Beginn an eine breite Auswahl anausgezeichneten Objektiven und geben zugleich ein großesWertversprechen für die Zukunft ab", erklärt Michael List, SalesDirector CE bei Panasonic Deutschland. "Damit sorgen wir für idealeBedingungen für den Marktstart der Serie und erleichtern unserenPartnern im Handel maßgeblich die Argumentation gegenüber demNutzer."Neues Micro-FourThirds Objektiv: Leica DG Vario-Summilux 10-25mm /F1.7Gleichzeitig stärkt Panasonic das Sortiment an hochwertigenMicro-FourThirds Objektiven, das auch in Zukunft mit unverändertemEngagement weiterentwickelt werden soll. So kündigte das Unternehmenzur photokina die Entwicklung des besonders lichtstarkenWeitwinkel-Zoom-Objektivs Leica DG Vario-Summilux 10-25mm / F1.7 an,das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. "DerMicro-FourThirds Standard ist eine tragende Säule für den Erfolg derLUMIX G Serie und wird auch im professionellen Bereich von vielenNutzern geschätzt. Wir haben die Objektivauswahl daher im Laufe derJahre kontinuierlich ausgebaut und werden das Angebot auch in Zukunftimmer wieder sinnvoll erweitern, um alle Kundenansprüche zubedienen", so Armando Romagnolo. LUMIX PRO: Professioneller Supportund Service weltweit Ambitionierte und professionelle LUMIX Nutzerdürfen sich zudem auch auf eine neue Service-Plattform freuen, die inden kommenden Monaten starten wird. Der LUMIX PRO umfasst einumfangreiches Support- und Serviceangebot sowie zahlreiche Vorteileund Dienstleistungen, die den Alltag von Fotografen und Videofilmernüber die Bereitstellung erstklassiger Kameras hinaus erleichternsollen.Mit Blick auf die zahlreichen photokina-Neuheiten blicktVertriebsleiter Michael List selbstbewusst und erwartungsfroh auf dieMesse: "Die photokina ist für uns ein bedeutender und sehr wertvollerRücklaufkanal. Wir haben hier die Gelegenheit, direkt die Reaktionendes Handels und der gut informierten Fachbesucher einholen zu können.Auf diesen Austausch freue ich mich besonders."Kai Hillebrandt ergänzt: "Vor dem Hintergrund des zehnjährigenLUMIX G Jubiläums erwarten wir in diesem Jahr natürlich einebesonders emotionale photokina. Ich freue mich sehr, dass wir diesauch mit unseren Neuheiten zum Ausdruck bringen und bin überzeugtdavon, dass wir unsere Ambitionen im Digital Imaging-Bereich damiteindrucksvoll unterstreichen."Die aktuellen Neuheiten von Panasonic zur photokina 2018 findenSie in Halle 3.2.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen.Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell