Panasonic auf der High End 2018 / Panasonic zeigt Premium Ultra HD Blu-ray Player UB9004 und OLED TV-Serien FZW954 und FZW804 auf Münchener Audiomesse (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die High End in München ist alljährlich Bühne für innovativeAudiotechnologien und -produkte, die anspruchsvolle Klangerlebnissemit höchster Präzision ins heimische Wohnzimmer transportieren. Aufdem Messestand C114 in Atrium 3 präsentiert Panasonic vom 10. bis 13.Mai 2018 die Spitzenmodelle des aktuellen Produkt-Line-ups. DieHighlights in diesem Jahr: Der Premium UHD Blu-ray Player UB9004sowie die aktuellsten TV-Modelle mit OLED Technologie undhochqualitativer Audioausstattung.Panasonic feiert 2018 sein 100-jähriges Bestehen - und damit eineUnternehmensgeschichte, die wie kaum eine zweite das Spannungsfeldvon Tradition und Innovation verkörpert: Den ersten Fernseherentwickelte Panasonic 1938 und brachte damit Bild und Ton in dieWohnstuben Japans. Acht Jahrzehnte und unzählige Patente spätergehört das Unternehmen mehr denn je zu den bedeutendstenInnovationstreibern der globalen Audio- und Videobranche. HandfesteBelege hierfür liefert Panasonic mit den aktuellen Produktneuheitenzur High End 2018.Hollywood at Home: OLED Spitzentechnologie fürs HeimkinoDie TV-Modellserien FZW954 und FZW804 von Panasonic vereinen diezukunftsweisende OLED Technologie mit aktuellster Bild- undAudiotechnik. Dabei bleibt das Unternehmen seinem Anspruch treu,Filme und Serien genauso ins Heimkino zu bringen, wie es Regisseureund Produzenten beabsichtigt haben. Das technische Fundament bildenHigh-end-Hardware-Komponenten wie der Studio Colour HCB-Prozessor undTHX 4K zertifizierte Displays. Die TVs der neuesten Generationunterstützen zudem alle wichtigen Standards für die Bildwiedergabe,darunter die HDR-Formate HDR10/PQ, Hybrid Log Gamma sowie die neueHDR10+ Dynamic Metadata Technologie. Für das Fine-Tuning arbeitetPanasonic unterdessen seit Jahren mit renommierten Experten aus denFilmstudios Hollywoods zusammen. Das Ergebnis: Dynamische Bilder mithochpräziser Farbwiedergabe und ultimativem Kontrast.Tuned by Technics: TVs für AudiophileGenauso kompromisslos wie bei der Bildqualität sind dieTV-Ingenieure von Panasonic beim Sound. So sind dieFlaggschiffmodelle der FZW954-Serie mit einem ebenso eleganten wieakustisch hochwertigen Audiosystem ausgestattet, das über vierzehnLautsprecher-Einheiten verfügt. Ein vierfacher Passivradiator sorgtdafür, dass sich die Einheiten perfekt ergänzen. AlleEntwicklungsschritte des Audiosystems wurden von Spezialisten derAudio-Marke Technics begleitet - vom Design der mechanischen undelektrischen Schaltkreise bis hin zum finalen Sound-Tuning.Klanggewaltige Heimkinoerlebnisse sind so garantiert.Zuspieler auf höchstem Niveau: Der Premium Ultra HD Blu-ray PlayerUB9004Die entsprechenden Inhalte liefert das neue Spitzenmodell unterden Ultra HD Blu-ray Playern, der UB9004. Der Premium Ultra HDBlu-ray Player spielt 4K Inhalte von der UHD Scheibe ebenso wie ausden umfangreichen Bibliotheken zahlreicher 4K Streaming Dienste wieNetflix, Youtube und Amazon Prime. Dabei überzeugt der UB9004 mit THXzertifizierter 4K Bildqualität und dynamischer Helligkeitsanpassungdank HDR10+ und Dolby Vision. Für eindrucksvolle Klangerlebnissesorgen einzigartige Audiotechnologien wie ein leistungsfähigerD/A-Wandler, analoge XLR- und vergoldete 7.1 Analog-Ausgänge. Dassder UB9004 externe Sprachassistenten unterstützt, versteht sich fastschon von selbst. Optimal aufeinander abgestimmte Bild- undToneigenschaften garantiert das Zusammenspiel mit den TV-Geräten derFZW954 Serie. "Die High End ist der Treffpunkt für Audioenthusiasten,die nicht dazu bereit sind, Zugeständnisse an die Klangqualität zumachen - schon gar nicht in ihren eigenen vier Wänden", sagt MichaelLangbehn, Head of PR / Media / Sponsoring bei Panasonic Deutschland."Der UB9004 ist das maßgeschneiderte Produkt für genau dieseAnsprüche."Technics auf der High End 2018Die Audio-Marke Technics ist ebenfalls mit einem eigenen Stand aufder High End in München vertreten. Das aktuelle Line-up derHigh-end-Audio-Komponenten von Technics finden Besucher aufMessestand C116/115 in Atrium 3.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell