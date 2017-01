Panasonic Waschmaschine mehrfach ausgezeichnet / Panasonic NA-168ZS1 erhält Spitzennoten von mehreren unabhängigen Testern (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mehrere unabhängige Tester bewerten die Panasonic WaschmaschineNA-168ZS1 mit Bestnoten. "Haus & Garten Test" gibt dem Modell dieNote "sehr gut" (1,3). Auch das "ETM Testmagazin" vergibt dieBewertung "sehr gut" (94,71 Prozent). Auf dem Portal"hausgeraete-test.de" erreicht das Gerät die Bestnote (5 von 5Sternen). Das Öko-Institut bewertet das Modell als "ökologischesSpitzenprodukt" und listet es auf www.ecotopten.de.Das Panasonic Waschmaschinenmodell NA-168ZS1 wird von mehrerenneutralen Testern mit sehr guten Bewertungen ausgezeichnet. Laut derZeitschrift "Haus & Garten Test" ist das Modell ein "top-modernerVertreter der Spezies Waschmaschine, die [...] in der Praxis und denHärtetests absolut zu überzeugen weiß" und ein "wahrlich gelungenesGesamtpaket". Dementsprechend bewertet die Redaktion das Modell mitder "sehr guten" Endnote 1,3.Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das "ETM TESTMAGAZIN". DieRedaktion lobt die Panasonic NA-168ZS1 als "moderne Waschmaschine,die neben einem maßvollen Energieverbrauch auch eine exzellenteWaschleistung verspricht". Die Tester geben dem Modell die Note "sehrgut" (94,71 Prozent).Auch "hausgeraete-test.de" ist von der Panasonic Waschmaschineüberzeugt. Die Tester vergeben die Bestnote (5 von 5 Sternen) undbewerten das Modell als eine "leistungsstarke und besondersanwenderfreundliche Waschmaschine, die einerseits mit erstklassigenWaschergebnissen und andererseits mit vergleichsweise geringenVerbrauchswerten überzeugte."Alle Tester loben besonders die Programmautomatik AutoCare. DieWaschmaschine erkennt dabei mit vier Sensoren, welche Temperatur,Wassermenge, Schleuder- und Spülvorgänge erforderlich sind undoptimiert jeden Waschvorgang automatisch. Das Ergebnis: Bei normalverschmutzter Alltagswäsche liefert das Automatikprogramm fasertiefgepflegte Wäsche 35 Prozent schneller als beim Baumwollprogramm bei40 Grad. Nicht nur das Zeitkonto, sondern auch die Umwelt werdengeschont: Mit AutoCare verbrauchen die neuen Waschmaschinen 45Prozent weniger Energie und 22 Prozent weniger Wasser.Auch die hohe Energieeffizienz wird von allen Testern positiverwähnt. Die Panasonic NA-168ZS1 übertrifft die Anforderungen derEnergieeffizienzklasse A+++ um bis zu 40 Prozent. Das honoriert auchdas Öko-Institut und stuft das Modell als "ökologischesSpitzenprodukt" ein. Somit wird die Waschmaschine aufwww.ecotopten.de gelistet und umweltbewussten Verbrauchern zum Kaufempfohlen.Weitere Informationen zum Pressetext finden Sie im Internet unter:www.panasonic.com/de/corporate/presse.htmlAktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten finden Sie auf Youtubeunter:www.youtube.com/playlist?list=PLng_rrAjbqdHqw1Dwwu0vZvsDjEoU5dmxÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.net und www.experience.panasonic.de/.Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:F&H Public Relations GmbHTobias GrabitzTel.: 089/12175-164E-Mail: panasonic@fundh.dePanasonic DeutschlandMichael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell