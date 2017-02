Panasonic Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB404 / Beim Technologieführer finden Heimcineasten bereits ein ganzes Sortiment Ultra HD Premium-zertifizierter Player (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mehr Farben, mehr Details und mehr Bilddynamik dank HDR: die UHDBlu-ray Disc macht neue Lust auf Kinoabende auf dem eigenen Sofa. Mitdem DMP-UB404 stellt Technologieführer Panasonic bereits seinendritten UHD Blu-ray Player vor und rundet sein Portfolio damit nachunten ab. Filmfans können sich auf eine exzellente Performancefreuen. Zum einen ist der Panasonic Newcomer Ultra HD Premiumzertifiziert. Zum anderen steckt in ihm viel Können der überragendgetesteten Panasonic High-End Modelle UB900 und UB704 aus demVorjahr. Auch im Musik- und Videostreaming ist der UB404 natürlichzuhause. Ultrahochauflösende Filme beziehen Heimcineasten z.B. überden 4K Video-on-Demand-Dienst Netflix.Mit seinem HCX (Home Cinema Experience) Prozessor holt derPanasonic UB404 jedes Detail aus dem neuen UHD Blu-ray Format heraus.Ist es im Heimkino zu hell, macht die neue, dynamische HDR-Anpassungmehr Details und Farben in dunklen Bildbereichen sichtbar.Panasonic setzt beim UB404 - ebenso wie bei seinen UHD Blu-rayRecordern und TVs - auf die HDR-Technologien HDR10 und Hybrid LogGamma (HLG). Damit ist der Player für das wachsende Angebot an UHDBlu-ray Filmen und zukünftiges UHD Fernsehprogramm bestens gerüstet.Selbst auf 4K UHD Fernsehern, die kein HDR unterstützen, könnenFilmfans von UHD Blu-ray Disc dank optimierter Farbton-Zuordnung(Optimized Tone Remapping) ein fantastisches, HDR-ähnliches Bildgenießen. Selbstverständlich spielt der UB404 auch konventionelleBlu-ray Discs, DVDs sowie CDs ab und sorgt mit kurzen Ladezeiten fürSpaß ab der ersten Sekunde.Über WLAN bietet der Panasonic UHD Player ein breites Angebot anInternet Apps sowie Zugang zu Musikstreaming und 4KVideo-on-Demand-Diensten. Außerdem lässt sich der UB404 spielendleicht ins Heimnetzwerk integrieren. Als DLNA Client greift erbeispielsweise auf Inhalte zu, die auf einer NAS Festplatte odereinem Panasonic Recorder gespeichert sind.Für die Wiedergabe zahlreicher Audio- und Videoformate vonexternen Geräten und Speichermedien stehen ein USB 3.0 sowie ein USB2.0 Anschluss zur Verfügung. 4K Filmer und Fotografen können z.B.direkt ihre Kamera über USB anschließen, um 4K Videos (MP4) und Fotos(JPG) anzusehen.Auch für Musikfans ist der UB404 eine überaus interessante Option.Der Player muss nur an das Heim-Audiosystem angeschlossen werden, umMusikquellen in Studio Master Qualität wiederzugeben. Der PanasonicUHD Player unterstützt neben den hochauflösenden Audioformaten WAV,FLAC, MP3, AAC und WMA auch die Formate DSD (5.6 MHz/2.8 MHz) undALAC. Die Tonausgabe erfolgt wahlweise über einen optischenDigitalausgang oder den eigens für rauschfreie Audio-Ausgabenintegrierten zweiten HDMI-Ausgang. Der UB404 simuliert sogar denunverwechselbaren, warmen Klang eines Röhrenverstärkers naturgetreu.Sechs verschiedene Sounds von Vakuumröhren mit 96-kHz/192-kHzUpsampling stehen zur Verfügung.Seine Fülle an fortschrittlichen Technologien vereint der UB404 ineinem kompakten Body mit Glass Cut Design. Die facettierte Front gibtdem Player ein eigenes Gesicht, das optisch mit jedemFlachbildfernseher harmoniert.Der Panasonic DMP-UB404 kommt im April 2017 für 349 Euro(unverbindliche Preisempfehlung) auf den deutschen Markt.Höchste Bildqualität bis ins DetailUltra HD Blu-ray und Ultra HD PremiumUltra HD Blu-ray ist der Blu-ray Disc[TM] Standard der neuenGeneration. Er beinhaltet eine Videoauflösung von 3.840 x 2.160 Pixelund einen hohen Dynamikumfang (HDR) für eine besonders realistischeBildwiedergabe mit hohen Bildraten bis zu 60p und einer Leuchtdichtevon 1.000 bis 10.000 nits. Mit der BT.2020 Farbskala verbessert sichdie Farbdarstellung auf über eine Milliarde darstellbare Farbtöne.Mit der Vergabe des Qualitäts-Logos "Ultra HD Premium" bestätigtdie UHD Alliance, dass der Panasonic UB404 Inhalte von UHD Blu-rayDisc so originalgetreu und dynamisch wie möglich wiedergeben kann.Neuer HCX (Home Cinema Experience) ProzessorIm UB404 arbeitet der neue Panasonic HCX Prozessor. Dieser sorgtsowohl auf 4K UHD Fernsehern mit HDR als auch auf TV-Geräten mitStandard Dynamik-Umfang für eine exzellente Bildqualität. DerProzessor ist eine Variante des leistungsstarken PanasonicChipsatzes, der in den preisgekrönten Panasonic TVs eingesetzt wird.- 4K High-Precision Chroma ProcessingDer exklusive Panasonic Prozessor interpoliert das 4K (4:2:0)Signal der Ultra HD Blu-ray mehrfach hochgradig präzise zu einem 4K(4:4:4) Signal, um natürliche Bilder mit lebensechter Bildtiefe undlebendigen Farben zu schaffen.** Hierfür muss ein 4K/60p/4:4:4-kompatibler TV mit einem18-Gbps-kompatiblen Hochgeschwindigkeitskabel angeschlossen sein.- 4K Direct Chroma UpscalingDie 4K Direct Chroma Upscaling Funktion ermöglicht dieKonvertierung von Full HD Inhalten in eine ultrahochauflösendeDarstellung.- Mehr Dynamik auch auf UHD Fernsehern ohne HDRDank Optimized Tone Remapping sehen Bilder von UHD Blu-ray Discselbst auf UHD Fernsehern mit Standard Dynamikumfang (SDR)kontrastreicher und klarer aus als von Blu-ray Disc.- Dynamische HDR-Anpassung für helle Umgebungen*Damit die Bilder von UHD Blu-ray Disc auch an hellen Sommerabendenund Sonntagnachmittagen brillant und detailreich aussehen, verfügtder Panasonic UB404 über das zuschaltbare Optimum HDR Processing.Diese Funktion zieht die Helligkeit in dunklen Bildbereichen an undbringt so die Farben zum Strahlen und schwer erkennbare Details ansLicht. Die neue Funktion arbeitet dynamisch und optimiert dieBildqualität auch beim Wechsel zwischen hellen und dunklen Szenen. *Die 2016 eingeführten UHD Blu-ray Player UB900 und UB704 vonPanasonic erhalten diese Funktion voraussichtlich Ende April 2017 perFirmware-Update.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294. 