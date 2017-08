Panasonic UHD Blu-ray Player überzeugt EISA-Jury / Renommierter EISA Award für den Ultra HD Premium-zertifizierten Blu-ray Player DMP-UB404 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Die Ergebnisse der diesjährigen EISA Awards stehen fest. Unter denPreisträgern sind auch in diesem Jahr Produkte von Panasonic. Sosicherte sich der Ultra HD Blu-ray Player DMP-UB404 den begehrtenTitel "Best Buy Ultra HD Blu-ray Player 2017 / 2018".Panasonic DMP-UB404: der "Best Buy Ultra HD Blu-ray Player2017-2018"Der UB404 überzeugte die Jury sowohl mit seiner außergewöhnlichenBilddarstellung als auch mit beeindruckender Audioleistung. Zudemerhielt die ansprechende Optik des Players viele lobende Worte derPreisrichter. In der offiziellen Begründung hoben die Jurorenbesonders den integrierten HCX (Home Cinema Experience) Prozessorhervor, der mit seiner erstklassigen Bildverarbeitungsfähigkeit inKombination mit den anspruchsvollen Features moderner 4K Fernseherfür ein atemberaubendes Heimkinoerlebnis sorgt. Ausschlaggebend fürden Gewinn des Awards waren auch die Möglichkeit, den Player ansNetzwerk anzuschließen und in das eigene Heim-Audiosystem zuintegrieren, die Unterstützung diverser (Audio-)Formate inklusive DSDund 192kHz/24-bit FLAC wie auch die Video-on-Demand Fähigkeit überdie entsprechenden Apps. Alles in allem ist sich die EISA-Jurysicher, dass der DMP-UB404 "eine exzellente Wahl für all diejenigenist, die nach einem bezahlbaren Ultra HD Upgrade suchen."Die 1982 gegründete European Imaging and Sound Association (EISA)ist eine unabhängige Multimedia Organisation für Produkte aus demBereich der Unterhaltungselektronik. Zu den Mitgliedern zählen 50Audio-, Mobile-, Video- und Foto-Magazine aus 20 europäischenLändern, im Foto-Panel sind 15 Fotozeitschriften aus 15 Ländernvertreten. Die EISA-Awards zählen zu den renommiertestenAuszeichnungen für Produkte der Unterhaltungselektronik.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgPressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell