Die Panasonic TV-Qualitätsoffensive / Panasonic erweitert sein TV-Sortiment 2017 um weitere Größen und zahlreiche OLED Modelle und will im kommenden Geschäftsjahr weiter wachsen (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf der Panasonic Convention in Frankfurt stellt Panasonic seinneues TV-Line-up vor. Die Messlatte für die neuen Geräte liegt hoch,nachdem die Vorjahresmodelle Preise in Serie gewannen und zurReferenz für ihre jeweilige TV Technologie gekürt wurden. Um auch inZukunft der Garant für die beste Bildqualität zu bleiben, setztPanasonic weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit Hollywood. DerClaim für das kommende Geschäftsjahr lautet "Hollywood zuhauseerleben".Mit dem neuen TV Sortiment setzt Panasonic neue Maßstäbe und willim TV-Markt weiter wachsen. "Im Jahr 2016 konnten wir unsere Umsätzeund Marktanteile im TV-Bereich deutlich ausbauen. Mit dem erweitertenTV-Sortiment wollen wir auch im Jahr 2017 diesen Weg fortführen unddeutlich zulegen", so Armando Romagnolo, Marketing Direktor beiPanasonic Deutschland. Wie die meisten anderen Hersteller setztPanasonic auch weiterhin auf zwei verschiedene TV-Technologien. Nebenneuen LCD Modellen erweitert das Unternehmen auch die Auswahl an TVsmit OLED Technologie. "Für Heimkinoenthusiasten wird der NamePanasonic immer mit den legendären Plasma-TVs verbunden bleiben",erklärt Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic Deutschland."Bei den selbstleuchtenden Pixeln der OLED Technologie können wirunsere ganze Erfahrung aus der Plasma-Ära einbringen. Um das von unserwartete Höchstmaß an realitätsnaher Farbwiedergabe zu erzielen,eignet sich die Technologie mit ihren einzeln ansteuerbaren Pixelnund herausragenden Schwarzwerten am besten."Auch bei den Modellen mit LCD Technologie verzeichnet PanasonicZuwachs, denn über die Performance-orientierte Modellpflege hinausführt das Unternehmen zur Panasonic Convention zahlreiche weitereBildschirmgrößen und Serien ein. Sowohl bei LCD (75 Zoll / 189cm) alsauch OLED TVs (77 Zoll / 195cm) folgt das Angebot dem allgemeinenTrend zu größeren Maßen bei Fernsehern. "Wir haben es geschafft, beibeiden Technologien gegenüber den bereits herausragendenSpitzenmodellen des Vorjahrs noch eine Schippe draufzulegen. Dabeiwar die Zusammenarbeit mit Hollywood wieder ein wesentlicher Faktor",erklärt Dirk Schulze. "Wir beobachten am Markt zwei unterschiedlichePhilosophien bei der Entwicklung von TVs. Während andere aufbesonders intensive, knallige Farben setzen, versuchen wir gemeinsammit Spezialisten aus der Filmproduktion, die Panels unserer TVs sorealitätsnah wie möglich abzustimmen. Im vergangenen Jahr wurden wirfür diese Arbeit bei beiden Technologien mit Preisen ausgezeichnet.Egal ob ein Kunde eher LCD oder OLED favorisiert: Panasonic bietetauch im neuen Modelljahr in beiden Kategorien das perfekte Gerät." Umseinen Kunden das bestmögliche Bild zu liefern, setzt Panasonic beiden neuen Modellen auf eine HDR Multi-Funktionalität. Mit HDR10 (PQ)und Hybrid Log Gamma (HLG) arbeiten die neuen TVs mit den wichtigstenHDR Formaten. HLG als abwärtskompatibles Format stellt dabei denBroadcast-Standard für High Dynamic Range Inhalte dar. Beide Formatesind in allen neuen 4K TV-Modellreihen ab der EXW604 Serie aufwärtsverfügbar. "Somit ist die neue 4K TV-Generation aus dem HausePanasonic heute schon mit den neuesten Standards ausgerüstet, die dieSendeanstalten für die Verbreitung von 4K Inhalten nutzen werden.Auch in diesem Punkt gilt: Wer sich für einen Panasonic TVentscheidet, erwirbt einen absolut zukunftsfähigen Fernseher", sagtArmando Romagnolo.Bildqualität bleibt bei den Ingenieuren der Panasonic TVsweiterhin das Maß aller Dinge. Gleichzeitig wird auch zukünftig inBedienung und Komfort investiert. Dirk Schulze: "Wir stehen laufendin Kontakt mit unseren engen Partnern im beratenden Fachhandel.Deshalb haben wir ein gutes Gespür dafür, welche Funktionen sinnvollsind und angenommen werden. Diese Funktionen entwickeln wir gezieltweiter." Bereits zum Standard bei den anspruchsvollen Panasonic TVModellen gehört der Quattro-Tuner mit Twin-Konzept und zwei CI-Slots.Kein anderer Hersteller bietet beim TV-Empfang so viel Komfort undFlexibilität. Ganz gleich, ob das Fernsehsignal über Satellit, Kabel,Antenne oder Heimnetzwerk empfangen wird - die Panasonic Modelle sindperfekt gerüstet. Alle neuen 2017er TV Modelle unterstützen zudem dashochauflösende Antennenfernsehen DVB-T2 HD (H.265), das mit bis zu 40HD-Programmen im Frühjahr 2017 seinen Regelbetrieb in Deutschlandaufnimmt.Eine weitere Stellschraube bei der Entwicklung der Panasonic TVs:Die Soundqualität. Panasonic greift für seine TV Modelle auf dasKnow-how seiner Ingenieure aus anderen Produktbereichen zurück. Soist die Tonqualität des neuen OLED Spitzenmodells EZW1004 dasErgebnis einer Zusammenarbeit mit den Spezialisten der High-EndTochter Technics. Bei der Entwicklung anderer Modelle griffen dieIngenieure ebenfalls auf jahrzehntelanges Audio Know-how zurück.Mit der gleichen Sorgfalt ging man bei Panasonic Bedienoberflächeund Verarbeitung der TVs an. Der Media Player wurde komplettüberarbeitet und unterstützt jetzt auch 4K HDR10/PQ sowie Hybrid LogGamma-Inhalte. Der neue 4K HDR Game Mode lässt die Herzen allerSpielefans hochschlagen. Er halbiert im Vergleich zu denVorgängermodellen den Input-Lag, sorgt für kurze Reaktionszeiten undunterstützt auch die HDR Bildwiedergabe.Panasonic macht mit seinem neuen Sortiment deutlich, dass dieeigenen TVs auch im kommenden Geschäftsjahr die Referenz für dieBranche stellen sollen.Die neuen Panasonic TV-Serien im Überblick:EZW1004-Serie (65", 77")- 4K PRO HDR MASTER OLED - Die nächste OLED-TV-Generation fürallerhöchste Bildstandards und ultimativen Kontrast- Tuned by Technics - Außergewöhnliche Soundperformance dankinnovativer Lautsprecher und Tuning durch die Spezialisten derAudio Marke Technics- Studio Colour HCX 2 Processor - Hollywood zuhause erleben danküberwältigender Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10/PQ (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- THX 4K zertifiziertes Display - Originalgetreue Bildqualität wievon den Filmemachern beabsichtigt- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots - Für maximaleVielseitigkeit inklusive DVB-T2 HDEZW954-Serie (55", 65")- 4K PRO HDR OLED - Die nächste OLED-TV-Generation fürauthentische Bilder und hervorragenden Kontrast- Reference Surround Sound Plus - Druckvolle Bässe, ausgezeichneteKlangfarben und aufgefächertes Klangbild für herausragendenSound- Studio Colour HCX 2 Processor - Hollywood zuhause erleben danküberwältigender Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10/PQ (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- THX 4K zertifiziertes Display - Originalgetreue Bildqualität wievon den Filmemachern beabsichtigt- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots - Für maximaleVielseitigkeit inklusive DVB-T2 HDEXW784-Serie (50", 58", 65", 75")- 4K PRO HDR 3D LED-TV mit Cinema Display, Local Dimming und2.400Hz (bmr) - Faszinierendes Entertainment in 2D und 3D- Switch Design - Hochwertiges Metalldesign und innovativesStandfußkonzept (drehbar*bis 65" und höhenverstellbar*bis 58" )- Studio Colour HCX 2 Processor - Hollywood zuhause erleben danküberwältigender Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen- Cinema Surround Sound Pro - Satte Bässe, kristallklare Dialogeund ein präzises Klangbild für ein perfektes Heimkinovergnügen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10 (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots - Für maximaleVielseitigkeit inklusive DVB-T2 HDEXW754-Serie (43"):- 4K PRO HDR LED-TV mit Cinema Display, Local Dimming und 2.200Hz(bmr) - Für faszinierendes Entertainment- Art & Interior Design - Hochwertiges Design und Metallfuß- Studio Colour HCX 2 Processor - Hollywood zuhause erleben danküberwältigender Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen- Cinema Surround Sound Pro - Satte Bässe, kristallklare Dialogeund ein präzises Klangbild für ein perfektes Heimkinovergnügen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10/PQ (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots - Für maximaleVielseitigkeit inklusive DVB-T2 HDEXW734-Serie (40", 50", 58", 65"):- 4K HDR LED-TV mit 1.600Hz (bmr) - Verbessertes Panel miterweitertem Farbraum für hervorragende Bildqualität undflimmerfreie, scharfe Bewegtbilder- Switch Design - Hochwertiges Metalldesign und innovativesStandfußkonzept- Cinema Surround Sound Plus - Kräftige Bässe, klare Dialoge undein präzises Klangbild für ein exzellentes Heimkinovergnügen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10/PQ (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots - Für maximaleVielseitigkeit inklusive DVB-T2 HD- TV>IP Server&Client - Empfangen und Verteilen der IP-Signaleüber den FernseherEXW604-Serie (Schwarz: 40", 43", 49", 55", 65" / Silber: 40", 49",55")- 4K HDR ULTRA HD LED-TV mit 1.300Hz (bmr) - GroßartigeBildqualität und problemlose Smart-Interaktion- Design nach Maß - Elegantes Design mit flexiblem Standfuß- Cinema Surround Sound - Tiefe Bässe und klareSprachverständlichkeit für ein exzellentes Heimkinovergnügen- HDR Multi - Unterstützt die beiden wichtigsten HDR StandardsHDR10/PQ (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)- Quattro Tuner - Vielseitiger Empfang über DVB-S2/ -C/ -T2 HDoder TV>IP- TV>IP Client - Empfangen der IP-Signale über den FernseherESW504-Serie (Schwarz: 24", 32", 40", 43", 49" / Silber: 32", 43",49")- Smarter LED-TV mit 600 Hz (BMR) - BrillianteBewegungsdarstellung für Action- und Sportszenen- Quattro Tuner - Vielseitiger Empfang über DVB-S2/ -C/ -T2 HDoder TV>IP- Compact Surround Sound Plus - Unterstützt das Bilderlebnis miteiner sehr guten Tiefen- und Breitenstaffelung- Adaptive Backlight Dimming - Gestochen scharfe dunkle Szenen,hoher Kontrast durch kontinuierlich optimiertes Backlight- Internet Apps und Webbrowser - Navigieren im Internet, Zugriffauf zahlreiche Apps und Video on demand auf dem großenBildschirm- USB Recording - Aufnahmemöglichkeit auf externe FestplatteAktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTubeunter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7ED484E078FCF4CÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.