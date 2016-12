Panasonic-Studie: Waschen ist zweitbeliebteste Tätigkeit im Haushalt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Panasonic-Studie: Waschen ist zweitbeliebteste Tätigkeit im HaushaltDoch beim Wissen um Pflegesymbole und Waschprogramme gibt esNachholbedarfOb in der Familie, mit dem Partner oder in der Wohngemeinschaft:Wäsche waschen spaltet die Geister. Panasonic hat nun mit einerrepräsentativen Studie die Waschgewohnheiten der Deutschenuntersucht. Heraus kamen überraschende Ergebnisse: Wäsche waschen istdie zweitbeliebteste Hausarbeit der Deutschen - und kommt damitgleich nach dem Kochen und vor dem Abwasch, dem Putzen und demBügeln. 2,2 Stunden in der Woche investieren die Bundesbürger imSchnitt in saubere und gepflegte Kleidung und befüllen ihreWaschmaschine durchschnittlich mit 3,5 vollen Waschladungen. Amhäufigsten wandern Duschtücher in die Wäsche. 61 Prozent derBefragten waschen sie einmal pro Woche, dicht gefolgt von denSchlafanzügen mit 53 Prozent.Obwohl das Waschen ein fester Bestandteil des Alltags ist, setzensich die meisten nur wenig damit auseinander. Ob Gewohnheit oderUnwissen - 44 Prozent nutzen für jede Wäsche dieselben Einstellungen.59 Prozent gaben an, nur manchmal auf die Textilpflegesymbole zusehen, bevor sie Hemden, Röcke und Co. in die Waschmaschine geben.Drei von vier Deutschen (76 Prozent) kennen die Bedeutung derTextilpflegesymbole nicht oder nur teilweise. Die Konsequenz: Beimehr als der Hälfte der Befragten (58 Prozent) finden sich fünf odermehr beschädigte Kleidungsstücke pro Jahr in der Wäsche. DerLieblingspulli verfärbt oder die neue Hose fleckig? Bei 84 Prozentder Deutschen passiert dies durchschnittlich 20 Mal pro Jahr. Mehrals ein Drittel (38 Prozent) beklagt, dass jährlich ein bis dreiKleidungsstücke in der Waschmaschine eingehen.Für das Versagen vor dem Wäscheberg machen viele Befragte jedochjemand anderes verantwortlich: ihren Partner. 38 Prozent sindüberzeugt, dass die bessere Hälfte einfach alles in die Waschmaschinegibt, ohne auf Farbe oder Material der Kleidungstücke zu achten. Werden Haussegen beim Thema Waschen nicht in Gefahr bringen möchte, dersetzt auf die intelligenten Funktionen von Panasonic Waschmaschinen.Um Wäsche bestmöglich zu pflegen hat Panasonic eine Waschtechnologieentwickelt, die mitdenkt: AutoCare. Die Waschmaschine erkennt dabeimit vier Sensoren, welche Temperatur, Wassermenge, Schleuder- undSpülvorgänge erforderlich sind und optimiert jeden Waschvorgangautomatisch. So gehören Waschsünden der Vergangenheit an. WeitereInformationen zum Pressetext sowie eine Infografik zur Umfrage findenSie im Internet unter: www.panasonic.com/de/corporate/presse.htmlAktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten finden Sie auf Youtubeunter: http://ots.de/JeGH2Pressekontakt:Panasonic DeutschlandMichael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell