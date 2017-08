Panasonic Premium-Haarschneider ER-SC60/40 und Premium-Bartschneider ER-SB60/40 / Premium-Technik aus dem Friseursalon jetzt auch für zu Hause (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Ein perfekt gepflegter Bart und eine zeitgemäße Frisur sind schonlange ein Muss für den modebewussten Mann. Mit demPremium-Haarschneider ER-SC60/40 und dem Premium-BartschneiderER-SB60/40 hält ab sofort ein Klingensystem mit Salonstandard Einzugins heimische Badezimmer und perfektioniert so das tägliche Styling.Die in beiden Geräten verbaute, weltweit einzigartige und vonPanasonic patentierte Linearmotortechnologie arbeitet dabei nach demPrinzip der Magnetschwebebahn. Die Kraftübertragung vom Motor zumSchermesser erfolgt völlig ohne Reibung. Der Vorteil: Unabhängig vomLadezustand des Akkus oder der individuellen Haardichte schneiden diePremium Trimmer immer mit voller Leistung. Zusätzlich können einzelneHaare nicht eingeklemmt werden. Lästiges Ziepen gehört derVergangenheit an. Das Ergebnis: Styling und Trimmen zu Hause wird sokomfortabel, schnell und effektiv wie im Friseursalon.Kraftvoll und präzise - Premium-Haarschneider ER-SC60/SC40Die Panasonic Premium-Haarschneider revolutionieren dasmorgendliche Styling und ermöglichen ein präzises Nachschneiden vonTrendfrisuren zu Hause: Bei den Geräten auf Profi-Niveau hatPanasonic das Klingendesign neu gedacht und entwickelt. So sind dieKlingenabstände weiter gefasst als bei herkömmlichen Haarschneidern.Dadurch können mehr Haare in einem Zug erfasst werden und einEinklemmen einzelner Härchen wird verhindert. Zum Styling-Komfortträgt auch der kraftvolle Linearmotor bei. Bei konventionellenGeräten lässt die Schnittleistung mit abnehmender Akku-Kapazitätnach. Der Linearmotor der Haarschneider hält die Schnittleistungdagegen von der ersten bis zur letzten Minute konstant auf demhöchsten Level - und das bis zu einer Betriebszeit von 60 Minuten.Eine 3-LED-Batterieanzeige informiert kontinuierlich über dieverbleibende Restlaufzeit. Mit insgesamt 39 Längeneinstellungen von0,5 mm bis 20 mm ermöglicht der Panasonic ER-SC60 das Styling vonlängeren, trendigen Frisuren. Wer das Haar etwas kürzer oder in einerTrendfrisur mit markanten Übergängen trägt, greift zum ER-SC40, der19 Einstellmöglichkeiten von 0,5 mm bis 10 mm anbietet.Neues Klingendesign für die Premium-Bartschneider ER-SB40/60Auch im Bereich Bart-Trimmer setzt Panasonic auf Profi-Technik fürzu Hause. Die Klingen der neuen Geräte ER-SB40 und ER-SB60 sind sokonzipiert, dass anliegende Barthaare aufgestellt und sofort erfasstwerden. In Kombination mit einem Linearmotorantrieb, der erstmals inPanasonic Trimmern für zu Hause verbaut wurde, sorgen die neuenBartschneider für ein besonders exaktes und hautschonendesStyling-Vergnügen.Je nach Styling-Wunsch hat der Nutzer die Möglichkeit, zwischen 19Längeneinstellungen von 0,5 mm bis 10 mm zu wählen. Im Lieferumfangdes ER-SB60 ist zusätzlich ein Präzisionsaufsatz enthalten, mit demauch feinste Konturenbärte besonders um die Mundpartie herum einfachund präzise gestaltet werden können.Zur Reinigung werden sowohl die Haarschneider als auch dieBartschneider einfach unter fließendem Wasser abgespült.Die Panasonic Premium-Haarschneider und Premium-Bartschneider sind abSeptember im Handel erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung):ER-SB60-S 199,95 EuroER-SB40-K 159,95 EuroER-SC60-S 199,95 EuroER-SC40-K 159,95 EuroWeitere Informationen über Panasonic Rasierer finden Sie auch aufYoutube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLF68F4E202E07BBF9Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen (Unternehmen)Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comAnsprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur)Julia Bouwman von Brand AffairsTel.: +49 (0)40 808114-212E-Mail: julia.bouwman@brand-affairs.deOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell