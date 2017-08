Panasonic Lautsprecher SC-GA10 mit Google Assistant / Sprachgesteuerter Alltagshelfer mit hifidelem Klang (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mit dem SC-GA10 stellt Panasonic anlässlich der InternationalenFunkausstellung in Berlin seinen ersten HiFi-Lautsprecher mitintegriertem Google Assistant vor. Der sprachgesteuerte Lautsprecherunterstützt alle großen Musik Streaming-Apps inklusive Spotify,Google Play Music, TuneIn Radio und Deezer. Für einen raumfüllendenKlang mit kraftvollem Bass baut der intelligente Lautsprecher aufhochwertige Audio-Technologien von Panasonic. Dabei fügt er sich mitseinem dezenten, modernen Design nahtlos in jeden Wohnstil ein.Der SC-GA10 verbindet erstklassigen Sound mit komfortablerSprachsteuerung beim Musikhören und Erledigen vieler Alltagsaufgaben.Damit steht er im Zentrum eines vernetzten, musikbegeistertenZuhauses, für das immer mehr Smart Devices verfügbar sind.Der Google Assistant"Ok Google, spiel Musik." Per Sprachbefehl erfüllt der GoogleAssistant im Panasonic GA10 die Musikwünsche seiner Nutzer. Überihren Google Assistant rufen Anwender bequem Wetter- undVerkehrsinfos ab, ergänzen den Einkaufszettel, stellen Timer undvieles mehr. Darüber hinaus lassen sich sämtliche kompatiblen Geräteauf Zuruf steuern: vom Licht bis zur Heizung. Anwendern steht überihren Google Assistant sogar eine Multiroom-Audiofunktion zurVerfügung. In Verbindung mit Chromecast Audio oder Lautsprechern mitChromecast built-in Technologie lässt sich Musik über mehrereLautsprecher steuern und synchron abspielen.HiFi-SoundTrotz seiner relativ kompakten Größe überzeugt der GA10 mit einerexzellenten Klangqualität. Hier hat Panasonic seine langjährigeErfahrung in der Entwicklung herausragender Audiotechnologieneinfließen lassen. Im Inneren des Lautsprechers sind zwei Hochtönerund ein Tieftöner verbaut, die einen kraftvollen, raumfüllenden Sounderzeugen. Die optimale Ausrichtung der zwei 20mm Soft Dome Hochtönerermöglicht es, jede Ecke des Raumes zu erreichen und Stimmen klarwiederzugeben. Dabei unterstützen ausgewählte Materialien wie dieapplizierte Seidenmembran. Der eigens entwickelte Schall-Diffusorsorgt dafür, dass die Höhen sich im 180 Grad Winkel bestmöglich imRaum ausbreiten können. Für den Bass ist ein 8cm Tieftöner mitDoppelschwingspule verbaut. Dieser unterdrückt, im Vergleich zurherkömmlichen Einzelschwingspule, wirksam Anstiege von Impedanzen inden Mittel- und Hochtonbereichen. Auf diese Weise wird eine klareStimmwiedergabe gewährleistet. Eine gerollte Gummikante inKombination mit einem netzartigen Diaphragma reduziert Verzerrungenim Tieftonbereich. Für einen satten, dynamischen Bass ist ein langesBassreflexrohr verbaut.Modernes Design für jeden WohnstilDer Panasonic GA10 passt mit seinem modern-schlichten Design zujeder Einrichtung. Der schlanke Korpus erscheint wie ein Kunstwerkund lässt Raum für viel Klangvolumen. Hier befinden sich Form undFunktion in bester Harmonie. Für zeitlose Eleganz sorgt sein Mix auskühlem Aluminium und abgestimmten Textilien.Neue Panasonic Music Control AppParallel zur Einführung des SC-GA10 kündigt Panasonic das Releaseder neuen Panasonic Music Control App an. Anwender können damit nichtnur Musik vom Smartphone, Tablet-PC oder NAS-Speicher über ihrenLautsprecher hören. Auch das Stereo-Pairing von zwei GA10Lautsprechern ist möglich. Über den Party-Modus lassen sich auchBluetooth- und AUX-Soundquellen synchron auf mehreren Lautsprechernabspielen. Weitere attraktive Funktionen sind geplant.Preise und VerfügbarkeitDie Markteinführung des Panasonic SC-GA10 in Deutschland ist fürJanuar 2018 geplant. Der Lautsprecher wird in schwarzer und weißerAusführung erhältlich sein. Eine unverbindliche Preisempfehlung stehtderzeit noch nicht fest.Merkmale des Panasonic SC-GA10 im ÜberblickHiFi-Klangqualität- 2x 20mm Soft Dome Hochtöner mit Schall-Diffusor- Raumfüllender Klang und klare Stimmwiedergabe- 8cm Tieftöner mit Doppelschwingspule und verzerrungsarmenMaterialien- Langes Bassreflexrohr- Bluetooth / MP3 Re-Master- Equalizer-Presets sowie manuelle Einstellungen- D.BassSmarte Funktionen- WLAN integriert- Sprachsteuerung über den eingebauten Google Assistant- Chromecast-Anbindung- Zugriff auf zahlreiche Streaming Dienste- Stereo Pairing und Multiroom-fähig- Bluetooth-kompatibel- AUX AnschlussDesign- Schlichtes, kompaktes Design- Ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung- Verfügbar in schwarz und weißGoogle, Google Play, Android, Chromecast sowie verwandte Markenund Logos sind eingetragene Marken von Google Inc.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen.