Panasonic Jaguar Racing - Kontinuierlich starke Leistung in der zweiten Formel E-Saison (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Rom/Kronberg/Ts. (ots) -- Mit stark verbessertem Jaguar I-TYPE 2 in den ersten siebenRennen der Saison 2017/18 immer in den Punkterängen- Mit dem jungen Neuseeländer Mitch Evens und NeuverpflichtungNelson Piquet Jr ist Panasonic Jaguar Racing Kandidat für diePodiumsplätze- Beim E-Prix von Rom feierte das britische Formel E-Team mitStartplatz drei ihr bislang bestes Qualifying-Ergebnis- Mitch Evans kämpfte beim Rennen in der "Ewigen Stadt" bis zurletzten Runde um den Sieg und holte weitere wertvolle Punkte- Das Pansonic Jaguar Racing Team freut sich bereits auf denE-Prix in Berlin, der am 19. Mai live von der ARD übertragenwirdPanasonic Jaguar Racing war auch beim siebten Lauf zur FIA ABBFormel E-Meisterschaft in Rom wieder im Zentrum des Geschehens. Auchwenn der greifbar nahe erste Sieg am Ende nicht glückte, setzte dasTeam mit Platz neun durch Mitch Evans seine starke Serie vonPunkterängen in jedem der bisherigen Saisonrennen auch in der "EwigenStadt" fort. Nach sieben Rennen liegt das von James Barclay geleitetebritische Team nun auf Platz fünf in der Teamwertung.2014 wurde die FIA Rennserie Formel E für vollelektrischeRennfahrzeuge gegründet und 2016/17 stieg Jaguar als ersterPremiumhersteller in dieses vielversprechende, moderne und technischanspruchsvolle Format ein. Unter dem Motto "Race to innovate"starteten zwei Jaguar I-TYPE mit den Fahrern Mitch Evans und AdamCarroll. Die Formel E sollte nicht nur die lange Motorsporttraditiondes Unternehmens fortsetzen, sondern auch die Einführung des erstenvollelektrischen Serienautos von Jaguar vorbereiten - dem in diesemJahr in den Handel kommenden I-PACE. Sammelte Panasonic Jaguar Racingim ersten Jahr noch viele Erfahrungen und stellte dasKnow-how-Transfer zwischen Rennstrecke und Serienentwicklung in denVordergrund, ging das Team Anfang Dezember 2017 mit neuerFahrerpaarung beim Doppel-Lauf Hongkong in seine zweite Saison. Mitdem Ziel, vorne anzugreifen. Was auch gelang: Denn seit Saisonbeginnzählen die Jaguar zu den Kandidaten für die Podiumsplätze. Nachsieben Rennen liegt Panasonic Jaguar Racing nun auf Platz fünf in derTeamwertung - noch vor Renault e.dams, die in den ersten drei FormelE-Jahren jeweils Sieger der Teamwertung waren und 2016 zusätzlich mitSebastien Buemi den Gewinner des Fahrertitels stellten.Die Verpflichtung von Piquet (32), 2015 Sieger der allererstenFormel E-Saison und Ex-Formel 1-Pilot, zahlt sich für Jaguar aus.Dank seiner Routine hat er gemeinsam mit Mitch Evans und denTechnikern den bis zu 225 km/h schnellen Jaguar Stromerkontinuierlich weiterentwickelt. Im ersten von zwei Hongkong-Läufensowie in Marrakesch und Mexiko verpasste "Nelsinho" mit Platz viernur knapp einen Podestplatz. In Marokko fuhr der Brasilianer auchnoch die mit einem Zusatzpunkt belohnte schnellste Rennrunde.Mitch Evans (23), einer der jüngsten Fahrer der Formel E, zeigt inseiner zweiten Saison mit Jaguar ebenfalls eine steil ansteigendeFormkurve. Der Neuseeländer konnte im zweiten Hongkong-Rennen dendritten Platz auf dem Podium einfahren. Bislang zwei Mal gelang ihmeine sehenswerte Aufholjagd: In Santiago de Chile kämpfte er sich vonPlatz 20 auf Platz sieben und in Punta del Este von Platz 16 aufPlatz vier vor. Speziell beim Rennen in Uruguay wäre noch mehr dringewesen, doch wurde Mitch nach Platz drei in der Super-Pole wegeneines minimal zu leichten Autos in der Startaufstellung um 13Positionen nach hinten versetzt.E-Prix Rom: Jaguar griff nach dem SiegerpokalIn Rom durfte Mitch diesen dritten Platz dagegen behalten - es wasdas bis dato beste Qualifying-Resultat der Teamgeschichte. Piquet Jrnahm das Rennen von Startplatz 13 in Angriff. Beide legten guteStarts hin und betrieben ein sehr effizientes Energiemanagement.Gegen Halbzeit kam zunächst Nelson zum Fahrzeugwechsel an Box, hattedann aber Probleme mit dem Sicherheitsgurt und musste kurz daraufaufgeben.Nach einem erfolgreichen Fahrzeugwechsel in Runde 16 fand sichMitch in einem beinharten Duell um die Podiumsplätze und sogar einenmöglichen Sieg wieder. Lange Zeit hielt er den zweiten Platz undkämpfte mit dem späteren Sieger Sam Bird um die Führung. In Runde 29startete der Kiwi in Kurve 9 eine Attacke auf den Virgin-Fahrer, dochmachte der geschickt die Innenbahn zu. In der letzten Runde waren dieEnergiereserven des Jaguar I-TYPE 2 dann aufgebraucht und Mitch vielnoch bis auf Platz neun zurück.James Barclay, Team Direktor, Panasonic Jaguar Racing: "Nachdemwir das ganze Wochenende in Topform waren und mit P3 unser bislangbestes Qualifying-Ergebnis feiern konnten, ist das Rennergebnisnatürlich enttäuschend. Wir hatten eine Chance auf den Sieg oderzumindest einen Podiumsplatz, doch haben wir zu viel Energieverbraucht und mussten am Ende zurückstecken, um noch die Zielliniezu überqueren. Dennoch: Ein weiterer Schritt nach vorne für uns undpositiv für das Team. Wir sind Racer und wollen immer den Sieg - essollte halt heute noch nicht sein. Rom war ein fantastischerGastgeber des ersten italienischen E-Prixs und wir nehmen nun dasMomentum mit zum nächsten Rennen nach Paris."Mitch Evans, #20: "Das Qualifying war gut, doch bin ich ziemlichfrustriert, denn wir hatten heute die Möglichkeit zum Sieg. WeiterePunkte fürs Team gesammelt zu haben ist positiv, aber es war heuteweitaus mehr drin, und das ist hart zu verdauen. Ich hatte meine Handam Siegerpokal, doch mein Glückwunsch an Sam (Bird). Hoffentlichkönnen wir nun in Paris die Scharte auswetzen und erneut um einPodium kämpfen."Nelson Piquet Jr, #3: "Der Tag begann sehr gut mit der schnellstenZeit im ersten freien Training. Dann versuchten wir fürs Qualifyingeine andere Einstellung, was aber leider nicht funktioniert hat. Ichwar mit Blick aufs Rennen dennoch zuversichtlich, denn wir wussten umunsere Schnelligkeit und Effizienz. Aber es war halt heute nichtunser Tag. Ich hatte in der Boxengasse ein Problem mit demSicherheitsgurt. Ich musste anhalten, um ihn wieder anzulegen, was zuviel Zeit kostete. Mitch fuhr ein tolles Rennen, doch können wir alsTeam aus allem lernen. Rom war ein phantastischer Event - cooleStrecke und sehr begeisterungsfähige Fans."Vor dem nächsten Rennen der ABB FIA Formel E in Paris am 28. Aprilbelegen Piquet und Evans in der Fahrerwertung die Plätze sechs undsieben.Wie immer können Jaguar Fans ihren Piloten über den Fanboost eineExtra-Portion E-Power fürs Rennen verschaffen. Das Voting-Fenster fürParis öffnet am Montag, 23. April, um 18 Uhr und schließt am Renntagum 16:10 Uhr, sprich zehn Minuten nach dem Start. Wer Mitch oderNelson unterstützen will, nutzt die Hashtags #MitchEvans oder#NelsonPiquetJr und #FanBoost oder geht aufhttp://fanboost.fiaformulae.com/Nach dem Rennen in Paris geht es für das Panasonic Jaguar RacingTeam in der deutschen Hauptstadt weiter. Der E-Prix in Berlin findetam 19.05 statt und wird live von der ARD übertragen.Meisterschaftszwischenstände nach sieben von zwölf Rennen derFormel E-Saison 2017/18Fahrer1. Jean-Eric Vergne (F) 1192. Sam Bird (GB) 1013. Felix Rosenqvist (S) 824. Sebastien Buemi (CH) 605. Daniel Abt (D) 506. Nelson Piquet Jr (BR) 457. Mitch Evans (NZ) 43Hersteller1. Techeetah 1522. DS Virgin Racing 1183. Mahindra Racing 1034. Audi Sport ABT Schaeffler 895. Panasonic Jaguar Racing 886. Renault e.dams 67Über Jaguar Panasonic RacingJaguar kehrte im Oktober 2016 in den internationalen Motorsportzurück und engagierte sich als erster Premium Hersteller in der FIAFormel E für rein elektrisch angetriebene Monoposti.Mit dem Einstieg in die Formel E zielt Jaguar Land Rover mit Blickauf die Elektrifizierung künftiger Straßenmodelle auf denKnow-how-Transfer zwischen Rennteam und Serienentwicklern - getreudem Gründungsmotto von Panasonic Jaguar Racing - Race to innovate.Die Hersteller können ihre eigenen Antriebe entwickeln, worunterder Motor, das Getriebe und der Wechselrichter (Inverter) fallen.Auch die Hinterradaufhängung ist freigestellt. Aus Kostengründen alsGleichteile ausgelegt sind das Kohlefaserchassis, die aerodynamischenAnbauteile und die Batterie.Der von Panasonic Jaguar Racing eingesetzte I-TYPE 2 wird voneiner 200 kW starken MGU (Motor Generator Unit) angetrieben underreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 225 km/h. Die Kraft wirdüber ein sequentielles Getriebe mit Schaltwippen am Lenkradübertragen. Neben dem auf rein elektrische Antriebe setzendenTechnikreglement zeichnet sich die Formel E durch die Wahl ihrerRennstrecken aus. Bis auf den Lauf in Mexiko, bei dem ein kleinerTeil der Grand Prix-Piste genutzt wird, finden alle Rennen aufStraßenkursen im Herzen weltbekannter Mega-Cities statt. FreiesTraining, Qualifying und Rennen laufen in der Mehrheit an nur einemTag (Samstag). In der Saison 2017/18 umfasst der Kalender zwölf Läufein zehn Städten, darunter neben Hongkong noch ein weiteresDoppelrennen beim Finale in New York.Über JaguarSeit mehr als acht Jahrzehnten steht der Name Jaguar in derAutomobilwelt für elegantes Design ebenso wie für atemberaubendeLeistung. Das heutige Modellangebot mit dem Jaguar Signet verkörpert"The Art of Performance" in herausragender Weise. Am 1. März 2018wurde die Modellfamilie um den Performance SUV I-PACE*, dem erstenvollelektrisch betriebenen Jaguar, erweitert. Darüber hinaus bestehtdas Jaguar Portfolio aus den erfolgreichen und vielfach prämiertenLimousinen-Baureihen XE, XF und XJ ebenso wie dem rassigen SportwagenF-TYPE, dem Performance-SUV F-PACE - von dem Jaguar in kurzer Zeit soviele Fahrzeuge verkauft hat wie noch nie in seiner Geschichte -sowie dem Kompakt-SUV E-PACE.Besuchen Sie uns auch bei Facebook, Instagram oder folgen Sie uns aufTwitter!facebook.com/JaguarRacinginstagram.com/JaguarRacingtwitter.com/JaguarRacingWeitere Informationen und Bilder zur redaktionellen Nutzung findenSie unter: http://de.media.jaguar.com und unserer Corporate-Site:http://jaguarlandrover.comVerbrauchs- und Emissionswerte*Verbrauchswerte: Stromverbrauch des Jaguar I-PACE EV400 mit 294kW (400 PS), kombiniert: 24,2-21,2 kWh/100km**; CO2 -Emissionen imFahrbetrieb, kombiniert: 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 692 / 2007).**Die Spannbreite der angegebenen Werte ergibt sich aus den vierPhasen des WLTP-Zyklus. Der bessere Wert stellt die Fahrsituation mitder für den Verbrauch günstigsten Ausstattungsvariante dar. Derschlechtere Wert stellt die Fahrsituation mit der für den Verbrauchungünstigsten Ausstattungsvariante dar.Verbrauchs- und Emissionswerte Jaguar XE, XF, XJ, F-TYPE, E-PACE,F-PACE, I-PACE, inklusive R- und SVR-Modelle:Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ):Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 11,3 l/100km - Jaguar XFE-Performance: 4,0 l/100kmStromverbrauch im kombinierten Testzyklus (WLTP): I-PACE EV400: 21,2kWh/100kmCO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus:Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 269 g/km - Jaguar I-PACE EV400: 0g/km (im Fahrbetrieb)Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und denoffiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagenkönnen dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionenund den Stromverbrauch neuer Personalkraftwagen entnommen werden, derbei allen Jaguar und Land Rover Vertragspartnern und bei der JaguarLand Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. DerLeitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.Pressekontakt:Jaguar Land Rover Deutschland GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitCampus Kronberg 7D-61476 Kronberg/Ts.Andrea Leitner-Garnell, Direktorin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 06173-3271 120, aleitner@jaguarlandrover.comOriginal-Content von: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Jaguar, übermittelt durch news aktuell