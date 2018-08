Panasonic High End Player UB9004 gewinnt EISA Award / Internationale Jury kürt 4K Flaggschiff von Panasonic zum diesjährigen Gewinner in der Kategorie High End UHD Blu-ray Player (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mit modernster Prozessortechnologie, hochwertigen Audiokomponentenund einer erstklassigen Bauweise konnte der Ultra HD Blu-Ray PlayerDP-UB9004 von Panasonic die EISA-Jury überzeugen. Das Gerät wurde indiesem Jahr mit dem begehrten EISA Award als High-End UHD Blu-rayPlayer 2018-2019 ausgezeichnet. Dieser Erfolg bestätigt erneut dieReferenzklasse des Players in Bezug auf exzellente Bild- undTonqualität, die momentan im Marktumfeld ihresgleichen sucht.Die EISA-Jury bezeichnete den Blu-ray Player UB9004 als "eingroßartig konstruiertes High-End-Gerät". Neben der optimalenBildverarbeitung, den hochkarätigen Komponenten und den individuellenAnpassungsmöglichkeiten für jeden Nutzer lobte die Jury vor allemauch die lebendige Detailtreue, mit welcher der Player Filmszenen undMusikstücke wiedergibt.Besonders die einzigartige Verarbeitung von HDR Content mit derHDR Optimizer Funktion hob die EISA-Jury hervor, wobei der zuständigeExperte explizit herausstellte, dass "sie die Darstellung von UHDHDR10 Inhalten deutlich verbessere". Die Technologie verbessert dasTone Mapping und passt die Helligkeit perfekt an den darstellbarenBereich des TV-Gerätes an. So wird jedes feinste Detail akkuratdargestellt und eine erstklassige Bildqualität gewährleistet,unabhängig vom verwendeten TV-Modell.Zugleich beeindruckte die Jury die extrem hohe Klangqualität desPlayers, der, dank einer separierten Audiosektion mit eigenemStromkreislauf, des 768 kHz / 32-Bit-Digital/Analog Wandlers und dervielseitigen Anschlüsse "ein erstklassiges Stereo-Audio-Erlebnisbietet".Auch das stilvolle Design und die exzellente Verarbeitung desUB9004 wurden von der EISA-Jury gewürdigt. So konnte der Playerinsbesondere mit seiner soliden, verwindungssteifen Bauweise, seinemextrem hochwertigen 7,8kg schweren Chassis mit Aluminium Front undSeitenblenden und dem neuen, hochpräzisen Antriebsmechanismuspunkten.Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei PanasonicDeutschland, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über das Urteil unddie Auszeichnung der EISA-Jury. Das Ergebnis bestätigt, dass derUB9004 momentan die Speerspitze im Blu-ray Player Segment bildet. Daer sowohl die dynamische HDR10+ als auch die Dolby VisionTMTechnologie unterstützt und darüber hinaus THX-zertifiziert ist,setzt er die Messlatte für erstklassige Bild- und Tonqualität in derGeschichte der Blu-ray Player von Panasonic besonders hoch. Auchmoderne Streaming-Anwendungen kommen nicht zu kurz, dankunterstützter Apps wie Netflix, Amazon Video und YouTube."Über EISA:Die European Imaging Sound Association (EISA) wurde 1982 gegründetund ist eine unabhängige Multimedia-Vereinigung, die elektronischeKonsumgüter testet. Mit einer Jury, die 53 Fachzeitschriften aus 25Ländern umfasst, gehören die EISA-Auszeichnungen zu den angesehenstenVerbraucherempfehlungen, die Produkte erhalten können, und dienensomit den Verbrauchern als Schlüsselfaktor für Kaufentscheidungen.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html undwww.experience.panasonic.de/.Pressekontakt:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell