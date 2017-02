Panasonic High-End Micro HiFi System SC-PMX152 / Premiumsound aus jeder Quelle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Panasonic legt ein neues Micro HiFi System für Klangenthusiastenauf. Das 120 Watt starke SC-PMX152 mit 3-Wege Lautsprechersystembietet das reine Audiovergnügen aus einer Vielzahl von Quellen. Fanshochauflösender Formate genießen den Premiumsound des kompaktenHigh-Enders ebenso wie CD-Sammler und Streaming-Begeisterte. DasPMX152 verarbeitet CDs dank Re-Master Funktion nahezu auf High-ResAudio Niveau. Auch MP3- und Bluetooth-Wiedergaben erfahren eineAufwertung. Das neue Micro HiFi System ist zudem Multiroom-fähig undteilt seine Quellen über WLAN mit anderen Produkten der ALL ConnectedAudio Serie von Panasonic.Für High-Resolution Audio-Wiedergaben ist das PMX152 aufverschiedenen Wegen offen: über das Netzwerk (DLNA), vom USB-Speicheroder direkt vom Computer. Hierfür ist sogar ein zweiter USB-Einganginklusive USB D/A-Konverter vorhanden. Unterstützt werden dabei dieHigh-Res Formate FLAC (bis 192 kHz/24bit), WAV (bis 192 kHz/24bit)und DSD (5.6 / 2.8 MHz), sowie natürlich gängige Formate wie MP3 undAIFF.Wer über die Jahre zahlreiche CDs angesammelt hat, freut sich überdie neue CD High-Res Re-Master Funktion des PMX152. Damit erreichtdas System bei CD-Wiedergaben eine Audioqualität, die nah an High-ResAudio heranreicht. Auch bei der MP3-Wiedergabe z.B. über denAUX-Eingang und beim Bluetooth-Streaming von Smartphone oder Tabletüberzeugt das PMX152. Hier verhelfen MP3 Re-Master und BluetoothRe-Master komprimierten Audiofiles zu neuem Glanz.Das PMX152 bietet darüber hinaus Speicherplätze für 30 UKW und 20DAB+ Radiosender. Über WLAN und App kommt auch jeder beliebigeInternetradiosender auf das System. Neu im Vergleich zu seinemVorgänger (PMX100B) sind die Favoritentasten auf der Fernbedienungzum direkten Abspeichern der Lieblingssender. Zudem kann dank neuerNet Preset-Taste direkt am Gerät von Sender zu Sender geschaltetwerden.Für raumübergreifendes Musikhören ist das PMX152 mit QualcommAllPlay bestens ausgestattet. Besondere Freiheiten erwarten denMusikhörer, wenn die Mitspieler aus der Panasonic ALL Connected AudioSerie stammen, zu der neben Micro HiFi Systemen auch Lautsprecher undSoundbars gehören. Das Panasonic ALL Connected Audio System teiltüber das gemeinsame Netzwerk nämlich sämtliche Musikquellen auchuntereinander. So spielt auf Wunsch z.B. die CD im PMX152 zeitgleichauf einem anderen ALL-Lautsprecher in der Küche oder im Bad.Unterschiedliche Geräte lassen sich auch perfekt synchron per App vomSmartphone oder Tablet mit Musik bespielen. Neben der eigenenMusiksammlung unterstützt das System zahlreiche Streaming Dienste wieSpotify®, Napster®, oder AllPlay[TM] Radio powered by TuneIn.Die Bausteine für authentischen SoundUm eine Klangqualität auf Premium-Niveau zu realisieren, bündeltPanasonic im PMX152 innovative Audio Technologien und hochwertigeHiFi-Komponenten.Neu im PMX152 ist der eingebaute Power Conditioner. Er filtert undstabilisiert die Eingangsspannung und reduziert digitales Rauschenbereits zwischen dem Netzteil und dem Digitalverstärker. Die dritteGeneration des Panasonic LincsD-Amp bereinigt Frequenzschwankungen.Zusätzlich minimiert der Variable Gain Digital Amplifier dasSignalrauschen, welches durch Drosseln auf niedrigere Lautstärkenentsteht, und sorgt auf diesem Wege für einen ebenso sauberen Klangwie bei höheren Volumenpegeln. Auch der virtuelle Batteriebetriebträgt zu einer klaren Musikwiedergabe bei. Der Stromversorgungsfluss,der einen direkten Einfluss auf die Klangqualität hat, wird dabeientzerrt, zwischengepuffert und ungewolltes Netzrauschen eliminiert.Was die digitale Verstärkertechnologie an Signalreinheit vorlegt,vollenden hochwertige 3-Wege Bassreflex Lautsprecher mit 120 Watt(RMS) Ausgangsleistung. Der innovative Super Sonic Tweeter bildetFrequenzen bis 100 kHz oberhalb des hörbaren Bereichs ab. Selbstfeinste Nuancen bleiben damit bei der Wiedergabe erhalten. Fürnatürliche, ausgewogene Mitten sorgt der Silk Dome Tweeter. Der 14cmBambus Opal Woofer bringt genau die richtige Leichtigkeit undFestigkeit mit, um über den gesamten Tieftonbereich einen klaren undpräzisen Bass abzubilden. Das Material stoppt Vibrationen besondersschnell und reduziert damit einen ungewollten Nachhall.Klassischer AuftrittAuch optisch spielt das PMX152 im Premiumsegment. Die Haupteinheitbesteht überwiegend aus hochwertigem Aluminium. Das Lautsprecherpaarsetzt mit seinem schwarzen Hochglanz-Finish edle Akzente.Preis und VerfügbarkeitPanasonic führt das Panasonic ALL Connected HiFi System SC-PMX152im April 2017 für 579 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) ein.SC-PMX84: Vielfalt trifft großartigen SoundEbenfalls neu im Micro HiFi Sortiment ist das PMX84. Derverbesserte Nachfolger des Vorjahres-Bestsellers PMX74 bringt eine120 Watt starke Audioperformance in jedes Wohnzimmer. Mit derVielfalt aus CD, UKW/Digitalradio und Bluetooth Streaming bietet dasMicro System Musikfans einen überaus attraktiven Mix.Musikwiedergaben sind außerdem über zwei USB-Eingänge möglich. Hierkönnen z.B. iPhone/iPod/iPad-Nutzer ihre Geräte zum Aufladen undAbspielen anschließen. Der zweite USB-Eingang mit USB D/A Konvertererlaubt High-Res Audio Wiedergaben direkt vom PC. Weitere externeMusikquellen finden über den AUX-Eingang Anschluss. Die Signaledurchlaufen auch beim PMX84 den volldigitalen LincsD-Amp Verstärkerund werden von 3-Wege-Lautsprechern mit Piezo-Hochtöner undhochwertiger Woofer-Membran sauber umgesetzt. Schraubklemmen an derGeräterückseite erlauben eine Verkabelung der Lautsprecher nachWunsch.Das Panasonic Micro HiFi System SC-PMX84 ist ab April 2017 insilberner und schwarzer Ausführung für 329 Euro verfügbar.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html, und www.experience.panasonic.de/.Pressekontakt:Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell