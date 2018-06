Mit Panasonic die Fußball-WM Zuhause genießen / Panasonic TVs der FXW784/785/754-Serie sorgen im Sportmodus mit idealem Bild und Ton für unvergessliche Fußballerlebnisse (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Am 14. Juni ertönt im Moskauer Luzhniki Stadion der Anpfiff zurFußball-WM 2018. Vor Ort sein können dann nur die wenigsten. Wer abernicht auf das Stadionfeeling verzichten möchte, kann sich diemitreißende Atmosphäre einfach ins eigene Wohnzimmer holen - dierichtigen TV-Einstellungen machen es möglich. Die aktuelle 4K LED TVSerie von Panasonic etwa liefert eine für Fußballspiele optimierteBild- und Tonqualität, nicht zuletzt dank vordefiniertem Sportmodus.Via TV Anywhere und TV>IP lassen sich die Spiele zudem ganzunkompliziert dorthin streamen, wo man gerade schauen möchte ¬sei esauf Dienstreise, im Urlaub oder zum Public Viewing im eigenen Garten.Optimierte Bildqualität im SportmodusAlle TVs der aktuellen FXW784/785/754-Serie verfügen über einenSportmodus mit vordefinierten Bildeinstellungen, die optimal aufSportereignisse auf grünem Rasen abgestimmt sind. Ist der Sportmodusaktiviert, garantieren die Fernseher eine extrem scharfeBewegungsdarstellung, satte und natürliche Farben und damit einedetailgetreue Bildwiedergabe mit besonders schnellerBildaktualisierung.Emotionaler SoundÜber die Bildqualität hinaus optimiert der Sportmodus auch dieTonwiedergabe für Sportveranstaltungen, sodass Fangesänge undEmotionen auf der Couch genauso intensiv sind wie auf den Rängen imStadion. Aktivieren lässt sich der Sportmodus dabei ganzunkompliziert über die Picture Taste auf der Fernbedienung.Änderungen der Einstellungen nach langwierigem Durchklicken durch dasMenü ist also gar nicht mehr nötig.Detailgetreue DarstellungDie Geräte besitzen einen HCX-Prozessor, der in Kombination mitdem Cinema Display und dem erweiterten Farbraum für eine exzellenteBildqualität mit überragender Farbdarstellung sorgt. Dadurch werdenselbst die kleinsten Details, wie die Nummern und Namen der Spielerauf den Trikots, für den Zuschauer sichtbar.Schnelle BildaktualisierungDie 2.400 Hz (bmr) Signalverarbeitung (FXW784) ermöglichtdetailreiche und scharfe Bilder auch bei den schnellen Bewegungeneines Fußballspiels. Dadurch verliert der Zuschauer selbst bei denschnellen Pässen nie den Ball aus dem Auge und hat damit immer denbesten Überblick über das Geschehen.Beste Sicht aus jedem WinkelBei der neuen 4K LED TV Serie hat Panasonic den Blickwinkelnochmals optimiert. Das garantiert einen idealen Blick aus nahezujeder Position, sodass das Fußballschauen in großer Runde ohneSichteinschränkungen möglich ist und jeder Zuschauer von seinem Platzaus das Spiel genießen kann.Maximale FlexibilitätDer bewährte Quattro Tuner mit Twin-Konzept und zwei CI-Slotssorgt für Vielseitigkeit beim Fernsehempfang und der Verteilung derSignale im Haus oder Heimnetzwerk. Als vierten Empfangsweg bietetPanasonic einen TV>IP-Client, wodurch das Gerät die Signale per LANoder WLAN empfängt und so unabhängig von einem Antennenanschlussaufgestellt werden kann - ideal für das Fußballerlebnis im Garten.Optimale Farbe und Tiefe auch bei heller UmgebungDie FXW784/785/754-Serien überzeugen dank neuem HDR BrightnessEnhancer mit überwältigendem Kontrastumfang und dadurch mitleuchtenden Bildern selbst bei hellem Umgebungslicht. Das istbesonders dann von Vorteil, wenn Fans das Fußballspiel im Freiengenießen wollen.Unterwegs kein Spiel verpassenWer auch unterwegs die Spiele verfolgen möchte, kann überTV-Anywhere aus der Ferne per Tablet oder Smartphone auf dasheimische Fernsehgerät zugreifen und verpasst so keine einzigeSpielminute.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf YouTube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgPressekontakt:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell