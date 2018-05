Panasonic Digitalradio RF-D100BT im Retro-Stil / Authentisches Design trifft blitzsauberen Klang (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Mit dem RF-D100BT präsentiert Panasonic ein elegantes Digitalradiofür Design- und Klangästheten. Ein schlanker Korpus im Holzdekor undkühles Aluminium bringen den klassischen Look der 1960er in dieGegenwart. Zum authentischen Retro-Design gibt es beim RF-D100BTeinen blitzsauberen Sound. Radiofans steht dabei die ganzeSendervielfalt (DAB/DAB+/UKW) am Wohnort offen. Zum Hören eigenerPlaylists verbindet sich das edle Panasonic via Bluetooth mitSmartphone & Co.Authentisches DesignBeim Design des RF-D100BT hat Panasonic höchsten Wert aufAuthentizität und Präzision gelegt. Die gesamte Front inklusive derLautsprecherblenden ist aus Aluminium gefertigt und symmetrischaufgebaut. Angenehm dimensionierte Drehregler für Volumen undTuning/Menü nehmen dabei das Dot Matrix Display in die Mitte.Darunter sind zwölf Bedienknöpfe platziert, die an High-EndAudiokomponenten erinnern. Durch sein schlicht-schönes Gehäuse mitHolzummantelung passt das neue Panasonic Digitalradio perfekt zuWohnstilen von Scandi bis Industrial.Hochwertige AudiokomponentenDas solide Chassis zahlt zudem auf ein exzellentesResonanzverhalten ein. Hier herrschen ideale Rahmenbedingungen fürdie beiden 6,5 cm Breitbandlautsprecher, um einen vollen Stereo-Klangmit harmonischen Obertönen zu erzeugen. Dazu sorgt ein gewundenesBassreflexrohr für eine erstaunliche Bass-Performance, die nach mehrals 10 Watt (RMS) Ausgangsleistung klingt. Um den Sound den eigenenVorlieben anzupassen, verfügt das RF-D100BT zudem über fünfEqualizer-Einstellungen: Flat, Heavy, Soft, Clear und Vocal.Digitalradio und mehrMit dem Panasonic RF-D100BT genießen Radiofans die volleDAB/DAB+/UKW Sendervielfalt an ihrem Wohnort. Die digitalenProgramme* punkten nicht nur mit einer rauschfreien Empfangsqualität,sondern auch mit praktischen Zusatzinformationen zum laufendenProgramm. Diese sind im großen Dot Matrix Display des neuen Panasonicklar und deutlich abzulesen. Beim Einrichten hilft die automatischeSendersuche. Fünf Lieblingssender sind über Favoritentasten an derGerätefront auf Fingertipp abrufbar. Über Bluetooth und denAUX-Eingang ist das elegante Digitalradio (317 x 110 x 141 mm) zudemanspielbar für Smartphones, Tablets und portable Musikplayer.* Infos zur Empfangssituation und Sendervielfalt sind unterwww.dabplus.de verfügbar.Weitere MerkmaleMusikfans können sich auch auf Balkon und Terrasse von ihremRF-D100BT beschallen lassen. Vier Alkaline LR14 Batterien liefern dieEnergie für bis zu 8 Stunden Spielzeit bei 5 Watt (RMS)Musikleistung. Wer seine Lieblingssender ganz für sich alleingenießen möchte, greift auf den integrierten Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) zurück. Abgerundet wird die Ausstattung durch einenEinschlaf- und Küchen-Timer sowie eine Weckfunktion mit Snooze-Alarm.Das Panasonic Digitalradio RF-D100BT ist ab Juli 2018 für 169 Euro(unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf YouTube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell