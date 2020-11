Panasonic Corporation: Batterien für Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Laut Financial Times könnte die Panasonic Corporation (OTC: PCRFY) in Norwegen eine Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge errichten, um die europäischen Hersteller von Elektrofahrzeugen für sich zu gewinnen. FT zitierte den Leiter der Batterieherstellungseinheit von Panasonic in den USA mit den Worten: “Europa ist ein ziemlich verfrühter Markt. Er wächst noch immer, und es gibt noch viel zu tun. Er könnte kolossal sein”.

Was passiert ist

