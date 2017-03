Panasonic Convention 2017: Inés Lauber stellt neuen Slow Juicer vor (VIDEO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Inés Lauber, Food-Designerin und Konzepterin aus Berlin, stelltauf der Panasonic Convention 2017 in Frankfurt am Main den EntsafterSlow Juicer MJ-L600 von Panasonic vor und zeigt, was dasAllround-Talent alles kann. Dank des neuen, dritten Einsatzes ist esjetzt ganz einfach, sättigende Säfte oder Smoothies selbstherzustellen. Mithilfe des Slow Juicers zaubert Inés Lauber vieleleckere Gemüse-Smoothies, "Salat To-Go" wie sie sie nennt, die sichauch wunderbar als Zwischenmahlzeit eignen und zu einem gesundenLebensstil beitragen.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell