Panasonic Convention 2017: Barber Hussein Seif präsentiert neuen Bartstyler (VIDEO)

Hamburg (ots) -Seit mittlerweile 25 Jahren ist Hussein Seif Friseur und hat sich1996 mit seinem eigenen Barbiershop in Berlin erfolgreichselbstständig gemacht. Ein Grund für seinen Erfolg sind zweifellosdie qualitativ hochwertigen Panasonic-Geräte, denen er schon zwanzigJahre lang vertraut. Hussein Seif zeigt sich begeistert vom Bart- undHaarschneider ER-GB60 von Panasonic. Das Gerät überzeugt mit seinenvielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Rasierer, Trimmer undKonturenformer sowie den zwei variierbaren Aufsätzen für groß- undkleinflächige Gesichtspartien.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.