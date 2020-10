Panasonic-Aktie: Das ist ganz schlechtes Timing!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

An und für sich hat Panasonic derzeit so manche positive Meldung auf Lager. Am Dienstag dieser Woche wird etwa um 14 Uhr im Rahmen eines Online-Events ein neuer Projektor vorgestellt. Dabei solle es sich laut Unternehmensangaben um den kleinsten 30.000-Lumen-Beamer der Welt handeln. Das Gerät, welches auf den Namen PT-RQ35K hört, richtet sich direkt an den professionellen Bereich und soll etwa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung