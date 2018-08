Panasonic Aktie: Umsatz- und Gewinnerwartung übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Panasonic hat 2017 die Umsatz- und Gewinnerwartung übertroffen. Entscheidenden Anteil an dem Umsatzplus von 8,7% hatte der Automobilbereich mit einem Plus von 16%. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte in diesem Segment aufgrund der Anlaufkosten für das Model 3 von Tesla nicht gesteigert werden. Die anderen Geschäftsbereiche legten sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT zu. Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.