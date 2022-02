Panasonic-Aktie: Nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Rückgang in den Bereichen Automobil und Konsumerelektronik konnte von den Wachstumsbereichen Software und Automobilbatterien mehr als ausgeglichen werden. Der Gewinn stieg um 300% auf 153 Mrd Yen. Panasonic ist durch die Zusammenarbeit mit Tesla regelmäßig in den Schlagzeilen. An der CES in Las Vegas gab der Konzern bekannt, künftig Kupferfolien aus Recycling Material in den Autobatterien für Tesla zu verwenden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



