Panasonic ALL Connected Micro HiFi System SC-HC1040 / Alles drin von CD über Digitalradio und Streaming bis hin zu Multiroom-Möglichkeiten (FOTO)

Hamburg (ots) -Morgens erst einmal hören, was in der Welt los ist, und abends miteinem Hörbuch abschalten: Das Panasonic Micro HiFi System SC-HC1040bringt seine Nutzer mit bestem Sound und viel Abwechslung durch denTag. Zum attraktiven Preis bietet das schlanke Designsystem Radio(UKW/DAB+), einen CD-Spieler, Audio-Streaming (Bluetooth/WLAN) undmehr. Das HC1040 ist dabei nicht nur der Ziellautsprecher fürSmartphone-Playlists, Streamingdienste und Internetradio. Es teiltselber auch alle eigenen Musikquellen wie CD oder Radio mit anderenLautsprechern im Panasonic Multiroom-System.Mit 40 Watt (RMS) Ausgangsleistung füllt das schlanke CD-SystemKüchen, Jugendzimmer oder Home Offices mit authentischen Klang undviel Abwechslung.Das HC1040 bietet Speicherplätze für 30 UKW und 20 DAB+Radiosender. Per WLAN und App können auch Internetradiosenderabgespielt und gespeichert werden. Fünf Favoritentasten am Geräterlauben den direkten Zugriff auf hinterlegte Lieblingsstationen.Neben Internetradio unterstützt das HC1040 auch Musik StreamingDienste wie Spotify oder Napster. Per Bluetooth kann außerdem derSound jeder weiteren beliebigen Anwendung (z.B. Youtube) auf dasSystem gebracht werden.MP3-Musiksammlungen nimmt das HC1040 auch von USB-Flashspeichernentgegen. Für nicht-streamingfähige Musikplayer ist ein analogerAUX-Eingang vorhanden.Streaming per WLAN und BluetoothBluetooth erlaubt auf der Funk-Kurzstrecke eine besonders einfache1:1 Kopplung von Smartphone und Abspielgerät, während BluetoothRe-Master den Klang optimiert. Per WLAN können Musikfans ihreLieblingstracks mit mehr Reichweite und verlustfrei übertragen -beste Voraussetzungen für hochauflösende Formate.ALL Connected AudioWer seine Lieblings-CDs oder DAB+ Radio nicht nur in Hörweite zumHC1040, sondern auch zeitsynchron in anderen Räumen hören möchte,kann sein Gerät per WLAN bequem zur Multiroom-Lösung erweitern.Hierfür benötigt er lediglich einen weiteren oder mehrere Mitspieleraus der Panasonic ALL Connected Audio Serie, die von Micro HiFiSystemen über Lautsprecher bis hin zu Soundbars reicht. Das ALLConnected Audio System teilt sämtliche Musikquellen untereinander. Soist eine CD, die z.B. in der Küche auf dem HC1040 läuft, gleichzeitigauch über einen ALL-Lautsprecher im Wohnzimmer zu hören.Wie alle ALL Connected Audio Modelle versteht das HC1040 auchhochauflösende Audioformate wie WAV, FLAC und ALAC. BeimAudiostreaming können Musikfans hochwertiger Formate so frei vonKompatibilitätsfragen aus dem Vollen schöpfen.Authentischer KlangFür eine saubere Audioperformance ist ein volldigitaler LincsD-AmpVerstärker der dritten Generation integriert. Zwei 8cmBreitbandlautsprecher setzen das Signal mit überzeugender Dynamik um.Für einen satten Bass sorgen zwei lange, gewundene Akustik Ports, diein dem schlanken System den nötigen Schalldruck aufbauen.Soundtuning Wer sein HC1040 an der Wand aufhängen möchte,profitiert von einem eigens hierfür entwickelten Klangmodus. Dieserberücksichtigt das veränderte Resonanzverhalten und sorgt für einenstarken Raumklang. Vocals hebt der Clear Mode Dialog hervor.DesignPanasonic bietet das HC1040 in den Farben Schwarz, Silber und Blauan. Die Hochglanz-Front steht dabei in einem attraktiven Kontrast zuden hochwertigen Textilverkleidungen der Lautsprecher.Leichte BedienungDas HC1040 kann bequem über die eigene Fernbedienung oder - füralle Streaming- und Multiroom-Optionen - über die komfortable"Panasonic Music Streaming" App gesteuert werden. Die Panasonic Appist kostenlos im iTunes App Store für iOS und im Google Play Storefür Android verfügbar. Die App führt schnell und einfach durch dieEinrichtung des Geräts im Netzwerk. Musikquellen und Lautsprecherwerden bequem per Drag & Drop ausgewählt, Gruppierungen erstellt oderpersönliche Playlisten gespeichert. Mit der Panasonic Music StreamingApp hat der Anwender im ALL Connected Audio System die volleKontrolle über die Musik im ganzen Haus.Verfügbarkeit und PreisIm April 2017 bringt Panasonic das HC1040 in Silber und Schwarz inden Handel. Die blaue Ausführung folgt Ende Mai 2017. Dieunverbindliche Preisempfehlung beträgt jeweils 249 Euro.Aktuelle Videos zu unseren Home Entertainment Produkten finden Sieauf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL52D1F99A22923294.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den GeschäftsfeldernResidential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications.Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit undunterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt.Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2014) erzielte dasUnternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,74 BillionenYen/57,74 Milliarden EUR. 