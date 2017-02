Panasonic 2017: Qualität als Alleinstellungsmerkmal / Im bewegten Markt der Unterhaltungselektronik und Weißen Ware startet Panasonic mit Fokus auf Qualität und Innovation ins nächste Geschäftsjahr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Auf der jährlich stattfindenden europäischen Hausmesse, derPanasonic Convention, zeigt Panasonic seine Produkte für das kommendeGeschäftsjahr. Nach einem positiven Vorjahr konzentriert sich dasUnternehmen auch mit den neuen Modellen auf Eigenschaften, die 2016für den Erfolg verantwortlich waren: Qualität, Innovation undErfahrungsaustausch innerhalb des Konzerns.Qualität"Wir sind empfehlenswert", sagt Christian Sokcevic, ManagingDirector Panasonic DACH und NL. "Sei es der beratende Fachhandel,Fachzeitschriften oder unsere Kunden - sie alle empfehlen unsereProdukte und unseren Service." Der eigene Qualitätsanspruch findetsich in allen Produktbereichen. Bei TVs zum Beispiel, bei denenPanasonic im vergangenen Jahr seine Anteile am Gesamtmarkt nach Wertweiter erhöhen konnte, war die Bildqualität der Garant des Erfolgs.In allen drei Fernsehtechnologien stellt Panasonic dieReferenzmodelle und gewann die Tests der Fachpresse. "Um eineBildqualität zu erlangen, die aus dem großen Angebot auf dem TV Marktherausragt, setzen wir seit Jahren auf eine enge Zusammenarbeit mitFilmschaffenden in Hollywood", erklärt Armando Romagnolo, MarketingDirector CE bei Panasonic Deutschland. "Das ist das Echo, das wir vonFachleuten wie Kunden bekommen: Natürliche, realistischeFarbwiedergabe ist typisch für Panasonic. Unsere TVs stehen fürBildqualität und diese Linie werden wir auch im kommendenGeschäftsjahr konsequent fortführen. Unser neues Spitzenmodell, derOLED TV EZW1004 setzt Maßstäbe für die gesamte Branche. Wir bleibenunserem Motto des letzten Jahres nach wie vor treu und lebenTechnik!"Innovation und ErfahrungsaustauschPanasonic ist ein breit aufgestellter Konzern, der - anders alsdie meisten Mitbewerber - auf die Ressourcen aus anderenProduktbereichen zurückgreifen kann. "Die Mehrheit unserereuropäischen Kunden verbindet Panasonic ausschließlich mitUnterhaltungselektronik. Das ist aber nur eine Facette vonPanasonic", so Christian Sokcevic. Einige Produktbereiche - die WeißeWare etwa - bietet Panasonic erst seit wenigen Jahren in Europa an,obwohl diese im Herkunftsland Japan seit Jahrzehnten entwickelt undderen Produkte erfolgreich verkauft werden. Immerhin befindet sichder Konzern aktuell im 100. Jahr seiner Unternehmensgeschichte undist mittlerweile so verzweigt, dass einige seiner Geschäftsfelder denmeisten Endkunden gar nicht bekannt sind, obwohl sie zur Technik- undElektronikkompetenz vieler anderer Bereiche beitragen. So istPanasonic beispielsweise Zulieferer diverser Automobilhersteller undEntwickler von Smart Cities. "Von dem Know-how sowohl in unserenB2B-Bereichen als auch im B2C-Bereich profitieren beide Segmentevoneinander" so Sokcevic. "In-Car Entertainment und TV Endgeräteerfordern regelmäßig Innovationen in der Display-Technologie. BeideBereiche profitieren jeweils von den besten Entwicklungen des anderenBereichs. Ähnliches gilt für die Stärke von Panasonic in der Sensor-und Kameratechnologie. Beim autonomen Fahren und in der digitalenFotografie zahlt sich der innovative Vorsprung aus."Im vergangenen Jahr konnte Panasonic bei seiner DigitalkameramarkeLUMIX wieder Marktanteile steigern. Im besonders wichtigen Markt derspiegellosen Systemkameras, die Sparte mit dem höchstentechnologischen Entwicklungspotenzial, schob sich LUMIX mit seinemLUMIX G System auf den zweiten Platz. "Die Erfolge sind kein Zufall",ordnet Christian Sokcevic den positiven Geschäftsjahresverlauf ein."Insgesamt investierte Panasonic im Geschäftsjahr 2015 einen Betragvon 3,7 Milliarden Euro (449.828 Mrd. Yen) in die konzernweiteForschung und Entwicklung und meldete zehntausende Patente an. Wenndiese Innovationskraft den Kunden zu Gute kommt, dann spiegelt sichdas auch in den Absatzzahlen wider."Ab 2017 wird noch ein weiteres Standbein des Konzerns greifbarer.Mit dem Future Living Berlin (FLB) Projekt in Adlershof engagiertPanasonic sich erstmals bei einem deutschen Smart City Projekt. Inder Vergangenheit hat Panasonic bereits weltweit unterschiedlichsteProjekte umgesetzt, darunter unter anderem die Fujisawa Smart Town inJapan. In Berlin wird Panasonic die Erfahrungen nutzen, umEnergiekreisläufe zu optimieren und den Bewohnern deren Steuerungüber die Heimelektronik zu ermöglichen. Photovoltaik und Batteriensind ein wesentlicher Teil des Energiekonzeptes, welches durchbesonders effiziente Wärmepumpen für die Raumklimasteuerung ergänztwird. Weiteres Engagement erstreckt sich über die BereicheSicherheit, Dienstleistungen und Vernetzung. Neben den Produkten fürdas kommende Geschäftsjahr wird auf der Panasonic Convention auchdiese Facette von Panasonic in Deutschland vorgestellt.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. 