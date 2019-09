Panamas Ninety Plus®-Kaffee stellt mit 10.000 USD pro Kilo neuen Preisrekord auf

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Panama-Stadt (ots/PRNewswire) - Panamas Kaffeefarm Ninety Plus hateinen Prototyp seiner Kaffeesorte Gesha (Geisha) in Dubai zumWeltrekordpreis von 10.000 USD pro Kilo verkauft und damit seineneigenen Weltrekord von 2017 eingestellt, als bei einer Auktion5.001.50 USD pro Kilogramm erzielt wurden.Der emiratische Unternehmer Ibrahim Al Mallouhi, Gründer von TheEspresso Lab, war von einer Versuchspartie der vom NinetyPlus-Gründer Joseph Brodsky entwickelten Kaffeesorte Gesha (Geisha)so überwältigt, dass er Brodsky überredet hat, ihm etwas von demKaffee zu verkaufen, der für 250 USD pro Tasse angeboten wird. Beiden experimentellen Kaffeesorten aus streng kontrolliertem Anbaukommen lokale Hefestämme während mehrphasiger Gärungsprozesse zumEinsatz.Ninety Plus-Kaffeesorten haben 5 World Brewers Cup-Meisterschaftengewonnen und mehr 97-Punkte-Bewertungen erzielt als jede andereKaffeefarm auf der Welt. Nach Aussage von Al Mallouhi sind dieseexperimentellen Kaffeesorten "der Schlüssel zu echten Produkten derZukunft und bieten ein komplett neuartiges Geschmackserlebnis".Joseph Brodsky gründete Ninety Plus im Jahr 2006 und zog nachÄthiopien, wo er zusammen mit lokalen Produzenten neueVerarbeitungsverfahren entwickelte. Diese Kaffeesorten erzielten aufdem Weltmarkt schnell Höchstpreise. Anschließend brachte er dieseMethoden in eine besser kontrollierte Umgebung in Volcan (Chiriqui),eine Provinz in Panama, wo der Vulkan Baru zuletzt ausbrach. Dortbegann er mit der äthiopischen Kultursorte Gesha zu experimentieren.Brodskys Arbeit hat in Panama, ohnehin eines der weltweitführenden Kaffeeterroirs, eine Welle der Veränderung eingeleitet.Kaffeesorten aus dem nahegelegenen Boquete erzielten im Juli beieiner Auktion 2.263 USD pro Kilogramm. Brodsky und anderefortschrittlich denkende Produzenten in Panama entwickeln ihreVerfahren ständig weiter, um neue Geschmacksplateaus zu erreichen.Einer dieser Vordenker ist Brodskys neuer Partner, der PanamaerGuillermo de Saint Malo Eleta, CEO des Investmentfonds ELETA. ELETA,ebenfalls ein Kaffee produzierendes Unternehmen, sah eineGelegenheit, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung dereinzigartigen panamaischen Kaffeesorten zu leisten: "Mit unsererPartnerschaft wollen wir ein Zeichen für die Zusammenarbeit allerpanamaischen Kaffeeproduzenten setzen, um für mehr sozialeGerechtigkeit zu sorgen und die Wertschöpfungskette ökologischnachhaltiger zu machen."Ninety Plus hat außerdem mit seinem Wiederaufforstungsprogrammneue Akzente gesetzt. Kaffee wird auf einer vollständig überdachtenAnbaufläche mit Angehörigen des Ngäbe-Stammes produziert (einindigenes Volk, das in Westpanama beheimatet ist), die Spitzenlohnverdienen und ebenfalls am Innovationszyklus beteiligt sind. "DieFarm fühlt sich an wie ein Naturpark, wo Kaffee und Menschen einnatürlicher Teil des Ökosystems sind", sagte Brodsky.Mit dem weltweiten Weintourismus als Vorbild, haben die Erzeugerin Panama mit Unterstützung der panamaischen Regierung und ihrerTourismusbehörde einen "Kaffee-Rundkurs" entwickelt. Farmen bietenBesichtigungen und Verkostungen an. Geführte Besichtigungen derNinety Plus-Farm können auf Reservierung gebucht werden.Ninety Plus ® Coffee ist ein Erzeuger von sortenreinenKaffeesorten in Panama und Äthiopien und verfolgt die Mission, durchProzessinnovation und mit Aroma, Humanität und Ökologie alsLeitprinzipien ein unbeschreibliches Geschmackserlebnis zu bieten.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.ninetypluscoffee.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/995832/Ninety_Plus_Benjamin_Tugri.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/995833/Ninety_Plus_founder.jpgPressekontakt:joseph@ninetypluscoffee.com+(507) 6677-4394Original-Content von: Ninety Plus, übermittelt durch news aktuell