Panamas Ex-Machthaber Noriega gestorben

PANAMA-STADT (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Machthaber Panamas, Manuel Noriega, ist tot. Das teilte die Regierung des Landes mit. Er starb demnach am Montagabend im Alter von 83 Jahren.

Zuletzt war er wegen eines Tumors behandelt worden. Noriega war von August 1983 bis Dezember 1989 de facto der Machthaber in Panama. Er war durch die US-Militäroperation "Just Cause" gestürzt worden. 1992 wurde er von einem US-Gericht wegen Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Verschwörung zu einer Haftstrafe verurteilt und war seither Strafgefangener.