Panalpina übernimmt Frischwaren-Spezialisten in Argentinien

Basel (awp) - Panalpina ist weiter auf Einkaufstour. Der Frachtspediteur kündigte am Mittwoch die Übernahme der argentinischen Newport Cargo mit 42 Mitarbeitenden an. Die Gesellschaft mit Sitz in Buenos Aires ist nach Angaben von Panalpina eine Frischwarenspezialistin sowie Marktführerin in der Luftfracht. Newport Cargo fertige jährlich 24'000 Tonnen Luftfracht ab.

Newport Cargo exportiere Fisch und Früchte in die USA, wo das Unternehmen

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten