Panalpina Welttransport: Sind Sie dafür gewappnet?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Panalpina Welttransport am 07.01.2020, 20:23 Uhr, mit dem Kurs von 258.33 CHF. Die Aktie der Panalpina Welttransport wird dem Segment "Luftfracht und Logistik" zugeordnet.

Panalpina Welttransport haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Panalpina Welttransport von 262,4 CHF ist mit +16,2 Prozent Entfernung vom GD200 (225,81 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 252,85 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,78 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Panalpina Welttransport-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 82,23 ist die Aktie von Panalpina Welttransport auf Basis der heutigen Notierungen 201 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (27,32) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Panalpina Welttransport beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,85 Prozent und liegt mit 0,88 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,73) für diese Aktie. Panalpina Welttransport bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.