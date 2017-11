Panalpina Aktie: Wird 2017 einen Rückschritt markieren?

Liebe Leser,

Panalpina konnte das Ruder auch im 3. Quartal nicht herumreißen. Während der Konzern die Umsatzerwartung übertroffen hat, enttäuschte die Entwicklung der Ertragskraft. Es gelingt Panalpina nicht, die gestiegenen Transportvolumina in höhere Gewinne umzumünzen. Auf vergleichbarer Basis sanken der operative Gewinn um 23% und der Nettoüberschuss um 1/3. Anleger dürfen sich nicht davon täuschen lassen, dass der ausgewiesene Gewinn leicht gestiegen ist.

Die globale Implementierung des neuen SAP-Systems geht nur schleppend voran

Die Vorjahresperiode wurde durch Restrukturierungsaufwendungen für das Öl- und Gasgeschäft in Höhe von 26 Mio SFr belastet. In den ersten 9 Monaten ist das Unternehmen sowohl in der See- als auch in der Luftfracht lediglich in der gleichen Größenordnung wie der Markt gewachsen. Zum Vergleich: Der größere Konkurrent Kühne + Nagel erwirtschaftete annähernd doppelt so hoheWachstumsraten; ein Ausdruck für Panalpinas relativ schwache Wettbewerbsstellung.

Während sich das Luftfahrtgeschäft solide entwickelt hat und die Konversionsrate auf dem Vorjahresniveau halten konnte, fiel man in der Seefracht in die Verlustzone zurück. CEO Karlen räumte ein, dass man im Seefrachtgeschäft unter dem veralteten IT-System leidet und daher nur moderat wachsen kann. Die globale Implementierung des neuen SAP-Systems geht nur schleppend voran. 2017 wird einen Rückschritt markieren. Wir gehen davon aus, dass der vergleichbare Überschuss sinken wird und haben unsere Prognose nach unten angepasst.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.