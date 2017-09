Pan Gang's Strategie bringt Yili mit neuen Entwicklungen an die Spitze

Peking (ots/PRNewswire) - Die Yili Group, Nr. 1 in Asien und einesder Top-8-Molkereiunternehmen in der Milchwirtschaft, veröffentlichteam 30. August seinen Finanzbericht für das erste Halbjahr 2017. LautBericht erreichte das Unternehmen in der ersten Hälfte dieses Jahres33,494 Milliarden Yuan Gesamtumsatz mit einer jährlichenWachstumsrate von 11,32 %. Der Nettogewinn belief sich auf 3,368Milliarden Yuan mit einer Steigerung von 4,52 % im Vergleich zumselben Zeitraum im letzten Jahr. Yili bleibt mit seinen überlegenenUmsätzen, Nettogewinnen sowie robustem Wachstum weiterhin führend inder Branche.Das Beijing Organising Committee für die Olympischen undParaolympischen Spiele 2022 ("Beijing 2022") und die Yili Group gabenoffiziell bekannt, dass die Yili Group der einzige offizielle Partnerfür Milchprodukte für Beijing 2022 sein wird. Dem Leitsatz "Stetsweiter nach oben klettern und den chinesischen Traum zum Lebenerwecken" des Vorsitzenden Pan Gang folgend, erneuert Yili diePartnerschaft mit den Olympischen Spielen und wurde zum alleinigenLieferanten gesunder Lebensmittel sowohl für die Olympischen Sommer-als auch Winterspiele. Yili hat einen neuen Meilenstein derchinesischen Milchindustrie gesetzt.Das robuste Ertragswachstum in der ersten Hälfte dieses Jahresverdankt Yili der klaren Entwicklungsstrategie seines VorsitzendenPan Gang und dessen treffsicheren Beurteilung von Branchentrendssowie dem Vertrauen der Verbraucher. Die hohe Qualität derYili-Produkte stellen einen wichtigen Eckstein für die Zusammenarbeitmit Beijing 2022 dar, und macht Yili zum ersten Anbieter gesunderLebensmittel, der die Standards für "beide Olympischen Spiele"erfüllt.Während des Berichtszeitraums hat Yili die Verpackung und denGeschmack seines Raumtemperatur-Joghurts Ambrosial verbessert. DieEinführung populärer neuer Produkte, wie "Pro-Kido Formula MilkPowder for Infants and Young Children", "Fermented Milk of JoyDayFlavor" und "PureDay Cheese Buttermilk" beweist die Stärke derProduktinnovation, die beständiges Wachstum ermöglicht."Yili bedeutet höchste Qualität"; lautet die fundamentaleÜberzeugung des Vorsitzenden Pan Gang für das Unternehmen. Aufgrundunternehmenseigenen Managementsystems mit "Beteiligung des gesamtenPersonals in umfassender Weise und an allen Prozessen" sowie derdreistufigen Risikoüberwachung, dem Präventions- und Kontrollsystem,das "Die Zentrale, Abteilungen und Anlagen" umfasst, führt Yili inder Art und Weise von Überwachung, Analyse, Management und Präventionin Bezug auf Schlüsselpunkte in Lebensmittelsicherheit undQualitätskontrolle von der Ressource bis zum Endprodukt.Bei Yili steht Qualität an erster Stelle. Pan Gang ist derAnsicht, dass Innovation und Globalisierung die "zwei Räder" imAntrieb des strategischen Wachstums sind. Zum einen legt Yili Gewichtauf die goldenen Milchressourcen der Welt, die die vorgelagerteHandelskette ausmachen. Zum anderen versammelt Yili die weltbestenKöpfe für die Erforschung zukunftsweisender Ernährungs- undGesundheitsthemen sowie gesunder High-Tech-Nahrungsmittel.Pan Gang hat die Vision, dass bis 2020 weltweit 2 MillionenKonsumenten in den Genuss der Nahrungsmittel und Gesundheitsproduktevon Yili kommen werden.Pressekontakt:Zhuting Zhang+86-138-1116-8469zhangzhuting@itrax.cnOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell