Pan American Silver Aktie: Kaufen, kaufen!

Pan American Silver hat in den vergangenen Tagen und Wochen massive Kursgewinne nach oben geschafft. Der Wert kann in den kommenden Sitzungen nach Meinung von Chartanalysten mit höherer Wahrscheinlichkeit noch stärker werden. Denn die Aktie ist in einem ausgewachsenen charttechnischen Aufwärtstrend und erobert derzeit neue Tops. Dabei geht es etwa um das 1-Jahres-Hoch 16 Euro, das am 6. Juni 2017 erobert ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.