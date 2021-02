Pan American Silver-Aktie: Blick auf die Zahlen Q3/2020

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Umsatz im dritten Quartal 2020 betrug 300,4 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf die geringeren verkauften Metallmengen zurückzuführen war, die durch starke Edelmetallpreise ausgeglichen wurden. Zudem sind die Vorräte von Pan American Silver um 79,8 Millionen US-Dollar gestiegen. Davon stammen 25,0 Millionen US-Dollar aus Fertigbeständen. Die mit den Vorräten verbundenen Einnahmen wurden in diesem Quartal noch nicht mit einberechnet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



