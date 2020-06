Pampa Energia: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "Pampa Energia SA":

Für die Aktie Pampa Energia stehen per 17.06.2020, 09:58 Uhr 10.61 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Pampa Energia zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Pampa Energia entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Pampa Energia damit 71,82 Prozent unter dem Durchschnitt (5,95 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt 5,95 Prozent. Pampa Energia liegt aktuell 71,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Pampa Energia ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pampa Energia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,51, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,79, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pampa Energia beträgt das aktuelle KGV 3,3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" haben im Durchschnitt ein KGV von 46,83. Pampa Energia ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.