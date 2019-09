Pamela Reif wird mit Media Control Award geehrt (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Deutschlands bekannteste Influencerin schreibt den Buch Sommerhit2019.Pamela Reif, mit 4,3 Mio. Followern auf Instagram, erhielt inBaden-Baden eine besondere Auszeichnung. Media Control hat ihr denAward "Media Control Buch Sommerhit 2019" verliehen. In denSommermonaten Juni bis August hat sie mit ihrem Kochbuch "You DeserveThis" alle Verkaufsrekorde geschlagen und mehr als 80.000 Bücherverkauft, so Ulrike Altig, Geschäftsführerin Media Control.Media Control traf anlässlich der Preisverleihung Pamela Reif fürein exklusives Interview: https://youtu.be/LUK6rbIs5CYKriterien für den von Media Control erstmals verliehenen Awardsind Absatz- und Umsatzzahlen in Deutschland, Österreich und Schweiz.Media Control - Offizieller Marktforscher der Buchbranche.Grundlage ist das Media Control Handelspanel: MC Metis. Mit über9.000 Verkaufsstellen und einer Marktabdeckung von 88% ist es dasaussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Buchmarkt.Pressekontakt:Lars NiedréeLeiter Medien- undÖffentlichkeitsarbeit+49 (0) 7221 / 309-0l.niedree@media-control.deOriginal-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuell