Pamela Heilmann und Andrea Wilson, zwei Meisterinnen von Michter's, stellen als Team einen 10 Jahre alten Bourbon vor

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Nach der Probenahme vonFässern mit der Reifungsmeisterin von Michter's, Andrea Wilson, hatdie Brennmeisterin von Michter's, Pamela Heilmann, die Freigabe des"Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon" für April2018 genehmigt."Die Auswahl des Getreides, das Zubereitungsverfahren, die Hefe,die Gärung und die Destillation sind zwar alle entscheidend, aberdamit ist die Geschichte ja noch lange nicht zu Ende. So vieles, wasdie Qualität eines Whiskeys ausmacht, passiert nach seiner Abfüllungin die Fässer. Mit Pam Heilmann und Andrea Wilson haben wir zweiphänomenale Whiskey-Experten an der Spitze unseres Teams", so derPräsident von Michter's, Joseph J. Magliocco.Die Position des Master Distillers (Brennmeisters) ist in Kentuckygut etabliert, die Position des Master of Maturation(Reifungsmeisters) ist jedoch außerhalb Schottlands und Irlandsweniger verbreitet. Die Aufgabe von Frau Wilson ist es, Frau Heilmannbei den Fass-Spezifikationen, der Beschaffung der Fässer, demWärmekreislauf und der Überwachung der Flüssigkeitstemperaturenwährend der Alterung zu unterstützen. Außerdem verfolgt sie dieReifung bestimmter Fässer, auch denjenigen, die für die diesjährige10-Jahres-Edition beurteilt wurden. Wilson meint dazu: "Durch denEinsatz von zwei Meistern bestätigt Michter's, dass zur Herstellungvon Kentucky Bourbon zwei sehr abgegrenzte Phasen erforderlich sind.Pam zu unterstützen ist eine große Ehre für mich." Frau Wilson hatfür ihre Errungenschaften in der Welt des Whiskeys hohes Ansehenerrungen. Sie war die erste Frau, die als Vorsitzende desBrennereiverbands in Kentucky (Kentucky Distillers' Association)fungierte.Als Brennmeisterin trägt Frau Heilmann die höchste Verantwortungund hat die letztendliche Autorität für die Freigabe aller Produktevon Michter's. Bevor sie zu Michter's kam, leitete Frau Heilmann alsDistillery Manager die Booker Noe Distillery, damals die größteBourbon-Brennerei der Welt. "Unser Ziel ist es, den bestenamerikanischen Whiskey herzustellen. Bei Michter's sind die Standardsunglaublich hoch, und wir geben erst etwas frei, wenn es wirklichfertig ist, nicht nur, weil es grade 10 Jahre und einen Tag alt ist",erklärt Frau Heilmann. "Mit jemand zusammenzuarbeiten, der sobewandert in der Holzkunde ist und sich so gut mit Whiskey auskenntwie Andrea, ist einfach großartig. Beim Probieren dieses 10 Jahrealten Bourbon waren wir beide richtig glücklich und sehr aufgeregt,ihn in diesem Jahr vorzustellen."Der empfohlene Einzelhandelspreis in den USA pro 750 ml-Flasche"Michter's 10 Year Bourbon" beträgt 120 US-Dollar.Die Michter's Distillery befindet sich im Ortsteil Shively vonLouisville, Kentucky, dem Herzen der amerikanischenWhiskey-Industrie. Die Brennerei hat ein rund 60 Hektar großesGrundstück in Springfield, Kentucky, wo sie ihr eigenes, nichtgentechnisch verändertes Getreide für die Whiskey-Herstellung anbauenwird. Michter's stellt viel gelobte Whiskeys in begrenzter Produktionher, die der Kontingentierung unterliegen, weil die Nachfrage dasAngebot übersteigt. Die Brennerei ist bekannt für ihren Bourbon inkleinen Chargen, Single Barrel Bourbon, Single Barrel Rye undAmerican Whiskey in kleinen Chargen.