Pamela Bartz wird neue SVP von Marketing bei CybelAngel

In einer Phase des schnellen Unternehmenswachstums wird Bartz die Marketinginitiativen leitenCybelAngel, die weltweit führende externe Plattform für den Schutz digitaler Risiken, begrüßt Pamela B. Bartz als neue Senior Vice President of Marketing.Bartz ist eine globale Marketing-Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Wachstumsförderung bei führenden internationalen B2B-SaaS-, Technologie- und Serviceorganisationen, deren Größe von Start-ups bis zu Global-500-Unternehmen reicht.Bevor sie zu CybelAngel kam, hat Pamela B. Bartz umfassende Go-to-Market-Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt, die Marken transformieren, für Marktdifferenzierung sorgen und zur Marktführerschaft in der jeweiligen Kategorie führen. In ihrer neuen Funktion bei CybelAngel ist sie für die Nachfragegenerierung, das Markenerlebnis, die interne und externe Kommunikation sowie die regionale und Channel-Marketing-Expansion verantwortlich.Dank ihrer fundierten Erfahrung mit der internationalen Expansion von Unternehmen auf allen Kontinenten ist Bartz leidenschaftlich daran interessiert, neue Technologiekategorien einzuführen, den Markenwert zu steigern, kundenorientierte Marketingorganisationen zu schaffen und den Umsatz zu steigern, wie sie es zuvor bereits für große Branchenführer wie ABB, ADP, Fleetcor und Checkfree sowie die wachstumsstarken Scale-ups OPSWAT, PageUp People, PreVisor und SHL getan hat.Zuletzt hatte sie sich auf Marketingtechnologien spezialisiert, die den industriellen IOT-Betrieb, die Konnektivität und die Cybersicherheit erleichtern und Unternehmen vor den inhärenten Schwachstellen der digitalen Transformation schützen.Erwan Keraudy, CEO von CybelAngel, erklärte: „Pamelas Expertise in der Expansion des B2B-Technologiemarktes in Verbindung mit ihrer bewährten Erfahrung in der Skalierung weltweiter Marketingoperationen macht sie zu einem großen Gewinn für CybelAngel, gerade jetzt, wo wir unsere Markenbekanntheit steigern und neuen Unternehmenskunden aus aller Welt dabei helfen, Cyber-Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie vertrauliche Information preisgeben oder zu einem Ransomware-Angriff führen."Pamela B. Bartz fügte hinzu: „Ich freue mich auf dieses spannende neue Kapitel. Das wirklich hochmoderne CybelAngel-Tool zur proaktiven kontinuierlichen Überwachung der Gefährdung durch Bedrohungen wird mehr denn je benötigt, insbesondere in einer Zeit, in der Angriffsflächen immer größer werden und Bedrohungen sich vervielfachen. Ich freue mich sehr, zu einem Team zu gehören, das sich voll und ganz auf Innovation konzentriert und einen echten Einfluss darauf hat, wie Unternehmen sich vor Cyber-Bedrohungen schützen können."Bartz spielt auch eine aktive Rolle für mehrere Fachverbände für Technologiemarketing und ist eine Fürsprecherin und Spendensammlerin für die JDRF und Camp Kudzu, ein im US-Bundesstaat Georgia ansässiges Camp für Kinder mit Typ-1-Diabetes.Informationen zu CybelAngelSeit 2013 schützt CybelAngel Top-Unternehmen weltweit vor den wichtigsten externen digitalen Bedrohungen. Die einzigartige, auf maschinellem Lernen basierende Plattform des Unternehmens und die professionellen Analysten bieten eine leistungsstarke Lösung zum proaktiven Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Weil immer mehr Daten außerhalb der Firewall auf Cloud-Diensten, offenen Datenbanken und vernetzten Geräten geteilt, verarbeitet oder gespeichert werden, ist das digitale Risiko für Unternehmen so groß wie noch nie. Unternehmen auf der ganzen Welt zählen auf CybelAngel, um externe Bedrohungen auf allen Ebenen des Internets zu entdecken, zu überwachen und zu beseitigen und ihre kritischen Vermögenswerte, ihre Marke und ihren Ruf zu schützen.