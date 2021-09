Palo Alto Networks Aktie: Wie sehen die Analysten die Aktie nach dem Jahrestag 2021?

Palo Alto Networks Inc.(NYSE: PANW) prognostizierte auf seiner Jahrestagung 2021 einen Umsatz von 8 Mrd. USD im GJ24, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23% gegenüber dem GJ21 entspricht, und 10 Mrd. USD im GJ24, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22% gegenüber dem GJ21 entspricht.

