Palo Alto Networks-Aktie: Die Einkaufstour des Sicherheitsspezialisten nimmt kein Ende

Das Geschäft mit Sicherheitslösungen boomt. Vor allem die zunehmende Nutzung von Cloud-Lösungen sorgte bei Sicherheitsanbietern für starken Rückenwind. Das bekommt auch der US-Konzern Palo Alto Networks zu spüren. Die Umsätze des erst 2005 gegründeten Unternehmens gingen in den letzten Jahren regelrecht durch die Decke. So auch der Aktienkurs: Alleine seit Jahresbeginn kletterten die Papiere um 45% in die Höhe.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.