"Palmyra - Aus Asche auferstanden": Exklusive Sky Arts Dokumentation in Erstausstrahlung (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Paneuropäische Sky Arts Eigenproduktion als TV-Premiere mitKostja Ullmann als deutsche Synchronstimme- Brandaktuelle Dokumentation über den Ikonoklasmus dessogenannten IS in Syrien und Irak sowie die Reproduktion dreierantiker Kulturgüter aus Palmyra, Nimrud und Ebla- Exklusiv auf Sky Arts HD in Deutschland und Österreich am 19.März um 20.15 Uhr sowie auf Sky Go und Sky On Demand auf AbrufUnterföhring, 09. März 2017 - Sky Arts HD präsentiert am 19. Märzum 20:15 Uhr mit "Palmyra - Aus Asche auferstanden" einepaneuropäische Gemeinschafts-produktion der Kunst- undKultursendermarke in exklusiver Erstausstrahlung.Mit der deutschen Synchronstimme von Schauspieler Kostja Ullmannerzählt die brisante Dokumentation von der ikonoklastischenZerstörung antiker Kulturgüter durch den sogenannten IslamischenStaat in Syrien und Irak, darunter der Baaltempel im syrischenPalmyra (seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe), der Palast in Nimrud nahedes irakischen Mossul sowie die antike Stätte Ebla (nahe Aleppo). Mitder Zerstörung von antiken Statuen, Monumenten und Ausgrabungsstättenwollen die Extremisten eine Jahrtausende alte Geschichte und Kulturauslöschen. Namhafte Experten erklären in "Palmyra - Aus AscheAuferstanden" die historische Bedeutung von Palmyra, Nimrud und Eblaund warum Kulturgüter im Zuge von Eroberungskriegen oft gezieltvernichtet wurden - auch in der europäischen Geschichte.Des Weiteren dokumentiert die Sky Arts Eigenproduktion wie dankfinanzieller Unterstützung der UNESCO, verschiedener Institutionenund privater Geldgeber unter Einsatz des modernen3D-Druckerverfahrens nahezu originalgetreue Reproduktionen dreierbedeutender Verlusten angefertigt wurden: der kunstvollen Decke desBaaltempels, einer Lamassu-Statue von Nimrud und des Saals desköniglichen Archivs in Ebla. Ein Schritt im Bestreben, denIkonoklasmus des sogenannten Islamischen Staates Einhalt zu gebieten.2016 wurden die Reproduktionen im Kolosseum im Rom der Öffentlichkeitpräsentiert.Mit "Palmyra - Aus Asche auferstanden" bemüht sich dieinternationale Sendermarke Sky Arts, wie schon bei "Das Geheimnis desverlorenen Caravaggio", um die Unterstützung und Dokumentation vonReproduktionen bedeutender, verschollener oder zerstörterKunstwerken, um sie der (Kunst-)Welt zurück-zugeben.Der Sky Arts Production Hub hat sich auf die Entwicklung vonpaneuropäischen TV-Produktionen für alle Sky Märkte sowie auf lokaleAuftragsproduktionen spezialisiert. Sky Arts mit seinen diversenInitiativen im Kunstbereich ist eines der ersten Projekte, das vonder neuen europäischen Sky Gruppe vorangetrieben wird undbeispielhaft für die damit verbunden Möglichkeiten steht.Sendeinformation: "Palmyra - Aus Asche Auferstanden" (2016) amSonntag, den 19. März, um 20.15 Uhr und auch auf Abruf auf Sky Go undSky On DemandAnsichtsfile und Bildmaterial auf Anfrage.Über Sky Arts HD:Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur inDeutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch überSky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregendeKunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus aufFotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur,Tanz, klassische Musik und Konzertübertragungen. Sky Arts ist im SkyEntertainment Paket enthalten. Sky Arts ist im VereinigtenKönigreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teildes Sky Programmportfolios.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).