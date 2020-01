Palmöl aus Brandrodung im Tierfutter? Deutsche Umwelthilfe fordert vollständigen Umstieg auf nachhaltiges Palmöl bei Futtermitteln für die Produktion tierischer Erzeugnisse

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Futtermittelindustrie diskutiert auf Grüner Woche überKlimaschutz, setzt jedoch zu 50 Prozent auf nicht zertifiziertes Palmöl - Fast150.000 Tonnen Palmöl landen im Futter von Millionen Nutztieren - Im Gegensatzzum restlichen Lebensmittelsektor ist Futtermittelindustrie weit vom Ziel derBundesregierung entfernt, 2020 ausschließlich nachhaltiges Palmöl einzusetzen -Deutsche Umwelthilfe fordert gesetzliche Verpflichtung für nachhaltiges Palmöl,um Regenwaldzerstörung auszuschließenAuf der Grünen Woche in Berlin diskutieren Vertreter der Futtermittel- undFleischindustrie heute über Tier- und Klimaschutz. Gleichzeitig schließt dieFuttermittelindustrie mit ihrem Einsatz von konventionellem Palmöl möglicheBrandrodungen von artenreichen Regenwäldern nicht aus. Während derLebensmittelsektor 2020 circa 94 Prozent nachhaltiges Palmöl einkaufen wird,liegt der Anteil von nachhaltigem Palmöl für Tierfutter voraussichtlich beimageren 50 Prozent. Damit verfehlt die deutsche Tierfutterindustrie dieZielmarke der Bundesregierung, bis 2020 ausschließlich Palmöl aus nachhaltigemAnbau zu beziehen. Im Kampf gegen das Artensterben und den Klimawandel fordertdie Deutsche Umwelthilfe (DUH) deshalb eine gesetzliche Verpflichtung zum Bezugnachhaltig zertifizierter Palmölprodukte."Palmöl trägt maßgeblich zur Entwaldung in Südostasien bei. Jedes Jahr werdenwährend der tropischen Trockenzeit Regenwälder durch Brandrodung vernichtet, umlandwirtschaftliche Flächen für Palmöl zu erschließen. Durch die Blockadehaltungder Futtermittelindustrie gegen nachhaltiges Palmöl gefährden Verbraucher, dieFleisch oder Milch konsumieren, damit derzeit unwissentlich den Regenwald. Daherfordern wir die Futtermittelhersteller auf, sofort und zu 100 Prozent aufnachhaltiges Palmöl umzusteigen", so Peer Cyriacks, Stellvertretender LeiterNaturschutz der DUH. Damit Palmöl als nachhaltig gilt, darf es unter anderemnicht von unmittelbar gerodeten Flächen stammen.Die Futtermittelindustrie war 2017 für 8 Prozent des deutschen Palmölverbrauchsverantwortlich, das entspricht 150.000 Tonnen. Gleichzeitig bezieht die Brancherund die Hälfte des Palmöls von nicht-zertifizierten Plantagen. Kein einzigesFuttermittelunternehmen hat sich seit Start einer freiwilligen Initiative desBundeslandwirtschaftsministeriums 2014 bisher öffentlich zum ausschließlichenEinsatz von nachhaltigem Palmöl verpflichtet. Dabei ist dieses in ausreichenderMenge verfügbar und der Preisunterschied beträgt gerade einmal 2-4 Cent/kg."Frau Klöckner muss sich vom Ansatz der Freiwilligkeit verabschieden, um ihremZiel entwaldungsfreier Palmöl-Lieferketten bis 2020 gerecht zu werden. Nebenausschließlich nachhaltigem Palmöl und Soja, muss die Branche außerdem stärkerauf heimische Futtermittel zurückgreifen", fordert Karoline Kickler,Projektmanagerin im Bereich Naturschutz bei der DUH.Hintergrund:Palmöl wird im Rahmen der industrialisierten Tierproduktion eingesetzt, z.B. beider Fütterung von Hochleistungskühen und zur Herstellung von künstlicherKälbermilch, die häufig die teurere Kuhmilch ersetzt. Die Produktsparte derHaustierfuttermittel erreichte in 2017 bereits eine Umstellung auf 90 Prozentnachhaltig zertifiziertes Palmöl.Die DUH fordert den schnellstmöglichen Ausstieg aus Palmöl im Biodiesel inDeutschland als Ergänzung zur von der EU beschlossenen schrittweisen Reduktionbis 2030. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der Produktionsländer darfjedoch kein genereller Boykott von Palmöl erfolgen, denn die Ölpalme ist anderenÖlpflanzen beim Flächenverbrauch pro produzierter Öleinheit weit überlegen.Deshalb müssen bereits bestehende Flächen nachhaltiger bewirtschaftet werden.Dabei muss Deutschland als Vorbild für eine Nachfrage nach entwaldungsfreiem undnachhaltig produzierten Palmöl zusammen mit anderen EU-Ländern vorangehen undein entsprechendes Engagement von anderen großen Abnehmern wie China und Indieneinfordern.Links:- Mehr Informationen zu nachhaltigem Palmöl auf der DUH Website:http://ots.de/JiGUCA (http://ots.de/JiGUCA)- Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP)-Studie "Der Palmöl Markt inDeutschland im Jahr 2017"https://www.forumpalmoel.org/unser-service/download(https://www.forumpalmoel.org/unser-service/download)Pressekontakt:Peer Cyriacks, Stellvertretender Bereichsleiter Naturschutz030 2400867-892, cyriacks@duh.deKaroline Kickler, Projektmanagerin Naturschutz030 2400867-896, kickler@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4494608OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell