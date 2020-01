Palmöl im Futter wird immer nachhaltiger

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin/Bonn (ots) - Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) weistanlässlich einer vom WWF veröffentlichten Untersuchung und einer Erklärung derDeutschen Umwelthilfe auf die Anstrengungen der deutschen Futtermittelindustriezum Einsatz von nachhaltigem Palmöl hin und stellt klar: "Für die Hersteller vonTiernahrung ist die Nachhaltigkeit eine Grundbedingung ihres Handelns. Deshalbarbeiten wir in allen Bereichen daran und bemühen uns auch um nachhaltigeLieferketten", betont DVT-Geschäftsführer Dr. Hermann-Josef Baaken. Nach Angabendes DVT hat die Futtermittelwirtschaft in den vergangenen Jahren Fortschrittebei der Umstellung auf nachhaltig zertifiziertes Palmöl gemacht und kommt damitihrer Verantwortung nach. Der Anteil konnte stetig gesteigert werden und werdemit Sicherheit auch weiter steigen. Darüber hinaus sind mittlerweileFuttermittel auch ohne Palmöl in den Rezepturen im Angebot. Viele Unternehmenhaben sich zum Kauf nachhaltig zertifizierter Ware verpflichtet, ohne diesausdrücklich zu deklarieren.Palmöl ist entgegen der Behauptungen ein in einigen Futterrationen kleiner, aberwichtiger Bestandteil, der insgesamt nur 0,2 Prozent der gesamten in Deutschlandeingesetzten Futtermittelmenge ausmacht. Wo immer Palmöl ersetzt werden kann undandere Lösungen bereit stehen, wurde dies von den Unternehmen bereits umgesetzt.Der DVT ist zuversichtlich, dass die Futtermittelwirtschaft den Anteilnachhaltig zertifizierten Palmöl sukzessive weiter erhöhen wird und damit denZielen des von der Bundesregierung etablierten Forums Nachhaltiges Palmölgerecht wird.Pressekontakt:Britta NorasDeutscher Verband Tiernahrung e. V.noras@dvtiernahrung.demobil: 0178 6387828Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/45468/4494702OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)Original-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuell