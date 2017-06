Palmblatt-Teller von Leef statt Plastikmüll auf dem Karneval der Kulturen 2017: Veranstalter setzen auf Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) -Der Karneval der Kulturen, der vom 02. bis zum 05. Juni 2017 inBerlin stattfindet, setzt ein deutliches Zeichen der Nachhaltigkeit.Anstelle der üblichen Plastikschlacht oder ökologisch ineffizientenMehrwegmodellen werden alle Speisen auf Blatttellern des sozialengagierten Berliner Unternehmens Leef serviert.Das bisherige Modell der Melamin-Teller, die in einer Waschstraßenach Verwendung vor Ort gereinigt wurden, war verbesserungsfähig undwurde auf die nachhaltige Alternative der Blattteller von Leefumgestellt.Jeder Leef-Teller wird dabei aus einem einzigen natürlich zu Bodengefallenen Blatt gepresst. Diese Blätter der Areka Palme, die einAbfallprodukt der traditionellen Nussernte sind und bisher verbranntwurden, werden auf faire und nachhaltige Weise zu einem Tellergepresst. Nach Gebrauch kompostieren sie innerhalb von 3 Monaten zufrischer Erde.So wird unnötiger Müll vermieden und Ressourcen geschont und einBeitrag zu einer verantwortungsvollen Entwicklung ländlicher Regionenin Indien geleistet, dem Ursprung dieser Blätter.Zusätzlich schützt Leef durch sein Non Profit Projekt LeefUnlimited mit jedem verwendeten Teller 1 m2 bedrohten Regenwald. Soleistet jedes Gericht einen dauerhaften Beitrag zum Schutz vonbedrohten tropischen Regionen, die die Wiege dieser schönen Tellersind.Das erklärte Ziel von Leef für den Karneval der Kulturen ist derSchutz von 125.000 m2 Regenwald. Bei der Veranstaltung wird eine Uhraufgestellt, die die tatsächlich durch den Verbrauch der Tellergeschützten Fläche live anzeigt.Aktuell wird eine Parzelle des stark bedrohten Yungas Forest beiSan Jose, Argentinien vor dem Abholzen geschützt, mit jedem Gerichtein bisschen mehr. Teller für Teller, Unlimited.http://www.leef.ishttp://leef-unlimited.org/http://www.worldlandtrust.org/projects/yungas-forestHintergrundinformationen Kompakt:Leef- Das Ausgangsmaterial sind Blätter der Arekapalme. Es werdenKEINE neuen Plantagen dafür angelegt, sondern nur alte Plantagendes traditionellen Areka-Anbaus.- Die Blätter sind eigentlich Abfall und werden üblicherweiseverbrannt.- Mit Resourcenwiederverwendung wie dem Waschwasser, nachhaltigerVerpackung usw. orientiert sich Leef am "Cradle to CradlePrinzip".Wir nennen es auch das Leihprinzip, denn das Produkt wird nichtvon der Natur abstrahiert sondern lediglich formverändert undsozusagen für den Gebrauch "ausgeliehen" und danach wieder direkt inden Ökokreislauf zurückgeführt.Leef Unlimited- Ist das Non-Profit Projekt von Leef, bei dem die Gewinne in denSchutz von Regenwald gespendet werden.- Der Regenwaldschutz wird durch die Englische Stiftung "WorldLand Trust" ausgeführt und überwacht. Der WLT ist daraufspezialisiert, bedrohte Naturschutzgebiete zu identifizieren undgezielt zu schützen.Im Falle von Regenwald werden so z.B. Schutzgürtel zwischenRegenwald und Plantagen erworben und geschützt.Pressekontakt:Claudio Fritz-Vietta017671777161CLaudio@leef.isOriginal-Content von: LEEF BLATTWERK GMBH, übermittelt durch news aktuell