Palm Eco-Town Development: Ist es vollbracht?

Am 22.04.2019, 14:26 Uhr notiert die Aktie Palm Eco-Town Development an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 4,96 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Palm Eco-Town Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Palm Eco-Town Development-Aktie ein Durchschnitt von 4,91 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,96 CNH (+1,02 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (4,68 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,98 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Palm Eco-Town Development-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Palm Eco-Town Development erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,61 Prozent liegt Palm Eco-Town Development 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauwesen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Palm Eco-Town Development ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Palm Eco-Town Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,86, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,14, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.