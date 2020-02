Palladiumpreis: Wo geht die Reise jetzt hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Palladiumpreis | ISIN:XC0009665529 | WKN:XPDUSD

Aktuelle Situation im Tageschart: Es scheint so als würde der Preis von Palladium in eine Korrektur übergehen, welche noch etwas länger andauern wird. So wurde bei 2585 USD das vorläufige Hoch markiert. Das war relativ genau an der Oberkante des aufwärts gerichteten Trendkanals. In den letzten Handelstagen bildet sich bereits ein Tieferes Hoch gegenüber der 2585 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung