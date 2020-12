Palladium One nimmt weitere 5,6 Mio. $ durch ausgeübte Warrants ein

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

Toronto (Ontario), 1. Dezember 2020 – Palladium One Mining: Nach dem 30. September 2020 hat das Unternehmen durch die Ausübung von Warrants Einnahmen in Höhe von insgesamt 5.619.013 Millionen Dollar verzeichnet, einschließlich 1.750.000 Dollar von Eric Sprott, wie Palladium One Mining (TSX-V: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) („Palladium One“ oder das „Unternehmen“) heute bekannt gab. Von den verbleibenden 18.687.746 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung