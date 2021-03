Palladium One expandiert das hochgradige Vorkommen in Kaukua South, bohrt 47 Meter @ 2,6 g/t Pd_Äq, einschließlich 12 Meter @ 4.2 g/t Pd_Äq

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

18. März 2021 – Toronto, Ontario – „Bohrungen ergaben einen bedeutenden Gehalt an PGE (Platinumgruppenelemente) von 47 Metern mit 2,6 g/t Pd_Äq, einschließlich 12 Meter mit 4.2 g/t Pd_Äq (Bohrloch LK21-045), und definierten einen hochgradigen Kern in Kaukua South im PGE-Ni-Cu-Projekt Läntinen Koillismaa („LK“) in Finnland“, berichtete Palladium One Mining Inc. („Palladium One“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: PDM, FRA: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung