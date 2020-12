Palladium One entdeckt bei Tyko nahe der Oberfläche einen 4 Meter breiten Abschnitt mit massiven magmatischen Sulfiden

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

7. Dezember 2020 – Toronto, Ontario – In den ersten beiden Bohrlöchern des Bohrprogramms 2020 im Projekt Tyko kann das Unternehmen nun einen Entdeckungserfolg verbuchen. Wie Palladium One Mining Inc. („Palladium One“ oder das „Unternehmen“)(TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) in seiner heutigen Pressemeldung mitteilt, wurden in der Zielzone der elektromagnetischen Flugmessung („EM“), Smoke Lake, in weniger als 30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



