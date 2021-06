Palladium One durchteuft 48 Meter mit 2,2 g/t Palladiumäquivalent – enthalten in 116 Meter mit 1,2 g/t – im Haukiaho-Trend in Finnland

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

1. Juni 2021 – Toronto, Ontario – Palladium One Mining Inc. („Palladium One" oder das „Unternehmen") (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) meldete heute, dass die letzten Bohrergebnisse aus dem 2.000 Meter umfassenden Bohrprogramm im Trend Haukiaho, einer separaten Zone ungefähr 20 Kilometer südlich des Hauptzielbereichs des Unternehmens – Kaukua South – im PGE-Ni-Cu-Projekt Läntinen Koillismaa („LK") in Finnland,



zur Originalmeldung