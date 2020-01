Palladium 2020: Werden die Ersten die Letzten sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Wer dachte, Goldminenaktien in Gestalt des

HUI-Index

waren 2019 mit einem Plus von gut 49% die großen Gewinner im

Edelmetallsektor, hat bisher noch keinen Blick auf

Palladium

riskiert. Sagenhafte 56% ging es für das Edelmetall in den letzten

12 Monaten in die Höhe. Schon im Jahr 2017 wurde eine ähnlich gute

Performance erzielt. Kann sich dieser

Den kompletten Artikel finden Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung