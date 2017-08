Palfinger segelt auf Erfolgskurs!

Liebe Leser,

Palfinger hat im 1. Quartal den Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz erhöhte sich um 13,5% auf 361,9 Mio. €. Das um Restrukturierungskosten bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 18,7% auf 50,9 Mio. €. Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn um 4,1% auf 19,4 Mio. €. Grundlage für dieses Wachstum war der Zuwachs in den Regionen EMEA und GUS. In Europa wirkten sich zudem die 2016 übernommene bzw. neu gegründete Vertriebsgesellschaft Palfinger Iberica sowie die Akquisition des dänischen Vertriebspartners Palfinger Danmark positiv aus.

Restrukturierung zeigt erste Erfolge

In Nordamerika wurden bereits wesentliche Restrukturierungserfolge erzielt. Palfinger veräußerte im 1. Quartal seinen Geschäftsbereich Service Bodies. Bei anhaltend guter Nachfrage nach Ladekränen sollte die Profitabilität in Nordamerika steigen. In Südamerika war das Marktumfeld weiterhin schwierig, aus heutiger Sicht scheint jedoch die Talsohle erreicht.

In Asien, insbesondere in China, erweist sich die Partnerschaft mit SANY als Grundstein für die gute Entwicklung. Das Geschäftsumfeld im Segment SEA blieb aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche schwierig.

Palfinger konnte – ohne Einbeziehung der Akquisition von Harding – das Umsatzniveau halten. In einigen Bereichen stieg der Auftragseingang; dies deutet auf eine Stabilisierung der Marktlage hin. Erste Restrukturierungen, wie die Konsolidierung von Standorten in Korea und den Niederlanden, wurden bereits umgesetzt. Für 2017 rechnet das Management aufgrund des hohen Auftragseingangs mit einer Umsatzsteigerung und strebt eine zweistellige EBIT-Marge an.

Unternehmensporträt

Richard Palfinger gründete 1932 eine Schlosserei und Reparaturwerkstatt für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Heute ist Palfinger ein internationaler Konzern und bietet seinen Kunden weltweit hydraulische Hebe-, Lade- und Handlinglösungen an. Mit dem Stammprodukt, dem Lkw-Knickarmkran, ist das Unternehmen mit knapp 150 Modellen und einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.