Palfinger Aktie: Starkes organisches Wachstum

Palfinger verzeichnete in den ersten 9 Monaten 2018 ein starkes organisches Wachstum, insbesondere aufgrund der guten Entwicklung in Europa, Nordamerika und Russland. Der Umsatz stieg um 8,2% auf 1,18 Mrd €. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 10,7% auf 101,7 Mio €, die EBITMarge stieg somit von 8,4 auf 8,6%. Die Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich belastete noch das

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.